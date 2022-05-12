Термінатори без "мозків": чому армія роботів Шойгу не допоможе Росії

РФ вихваляється своїми бойовими безпілотниками, але використовує в них електронні плати, які не відповідають стандартам військової електроніки й часто виходять з ладу.

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Російській "армії роботів", якою хвалився міністр оборони Сергій Шойгу, загрожує провал через брак чипів. Фокус розбирався, чому побутова чи промислова електроніка не зможе замінити військову.

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"Прийшов зараз штучний інтелект, з'явилися вже не просто експериментальні зразки, а почалося вже серійне виробництво бойових роботів. Їх можна показувати у фантастичних фільмах, вони здатні самостійно воювати", — заявив Сергій Шойгу в ефірі радіостанції "Говорить Москва" у травні 2021 року.

Пізніше, в жовтні, військовий експерт та головний редактор російського журналу "Арсенал Вітчизни" Віктор Мураховський також "лякав" англомовну аудиторію російською армією роботів. Він заявив виданню Russia Beyond, що Росія має найбільшу кількість наземних і водних безпілотних машин, хоча відстає у виробництві повітряних дронів. Торік під час військових навчань "Захід-2021" продемонстровано можливості авіаційних та наземних роботехнологічних комплексів, включаючи безпілотні літаки "Форпост", "Ластівка", "Иноходець", а також бойових роботів "Уран-9" та "Нерехта". А щодо "інших роботів", то стверджувалося, що вони перебувають у розробці.

"Прагнення надолужити втрачене в цій галузі, що призвело до створення широкої базової лінійки комплексів БПЛА, спричинило значні фінансові та тимчасові витрати, що стало уроком для Росії, тому зараз вона віддає пріоритет безпілотним розробкам", — заявив російський експерт у галузі безпілотної авіації Денис Федутінов.

Після вторгнення в Україну проти Росії запровадили безпрецедентні санкції, які також вдарили у сфері електроніки. Виявилося, що ця галузь надто залежить від імпортних технологій. Група Conflict Armament Research з'ясувала, що збиті в Україні військові безпілотники РФ утримували електроніку лише іноземного виробництва. Як заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо через дефіцит мікросхем РФ змушена використовувати у військовій техніці чипи з холодильників, посудомийних машин та іншого промислового обладнання — українські фахівці знайшли їх під час розбирання трофейних танків. За словами чиновниці, з кінця лютого постачання американських технологій до Росії скоротили на 70%. Вона також отримала дані про те, що російські танкові заводи зупинили виробництво через дефіцит деталей для комплектування.

У коментарі Фокусу кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський сказав, що впровадження промислової мікроелектроніки в бойовій техніці РФ цілком можливе. На російські безпілотники "Орлан" замість спеціалізованої камери встановлюють фотоапарати Canon, тому в інших сферах можуть замінювати військові технології комерційними.

"Теоретично використання комерційних чипів можливе. У світі загальний дефіцит чипів — спочатку пандемія Covid, тепер війна в Україні, от і виникають різні теорії щодо можливості застосовувати "побутові" чипи у військових цілях. Я сумніваюся, що такі чипи встановлюють, але й не відкидаю такої можливості", — висловився експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Військової техніки доводиться працювати в суворіших умовах, ніж комерційної, тому й вимоги до деталей підвищені, наприклад, в електронних системах застосовуються чипи військового класу (military grade). Американський стандарт MIL-STD-810 встановлює вимоги щодо захисту бойової техніки від таких зовнішніх загроз:

високий та низький тиск;

температура;

дощ (зокрема крижаний);

вологість;

поточна вода;

грибки;

корозія;

пісок та пил;

піротехнічний удар (вибух у атмосфері);

сонячні промені (радіація);

прискорення;

вібрація від стрілянини;

механічні удари;

поштовхи під час транспортування;

звукові хвилі.

Звідси випливає, що чипи потреб армії мають бути вологостійкими, міцними, герметичними, добре переносити стрибки температури тощо. Як пише російське видання New Defence Order Strategy, якість електроніки багато в чому залежить від якості сировини, матеріалів та деталей. І з цим російський ВПК має великі проблеми, адже з 1990-х років у Росії для виробництва мікросхем для військової техніки широко застосовується матеріал DE-104ML (FR-4) Isola. Це армований склотканиною фторопласт, фанерований з обох боків мідною електролітичною гальваностійкою фольгою. Дослідження показали, що він за своїми характеристиками не підходить для використання у спецтехніці, навіть виробник рекомендує його лише для застосування для побутових пристроїв. Такі плати не проходять тест на міграцію міді, стандартний для закордонних військових технологій, а також мають критично високе вологопоглинання, що робить їх непридатними для встановлення на кораблях. "Завдяки" цим невідповідностям, мікросхеми неодноразово відмовляли й вся електронна "начинка" виходила з ладу.

Ще один цікавий момент: у 2018 році інвестиційний фонд "Cerberus Capital" із США купив компанію Isola — основного постачальника DE-104ML для Росії. Матеріал входить до списку стратегічних продуктів, тому на нього поширюються антиросійські санкції.

"Потенційний противник знає, який базовий матеріал застосовується у РФ для військових цілей, він же цей базовий матеріал для нас виготовляє. Водночас поставляється і застосовується базовий матеріал навіть за вимогами стандарту, за яким його випускають, не відповідає за застосовністю жорстких умов експлуатації техніки спеціального призначення. Попри всі невідповідності, DE-104 застосовується до цього дня на підставі раніше виданих дозволів", — зазначили автори статті, опублікованої на сайті New Defence Order Strategy.

Раніше писали, чому Росія не зможе налагодити власне виробництво чипів, як у Китаї. За словами експерта, жодна країна світу не потягне повний цикл виробництва процесорів на самоті, а росіяни для цього не мають ні відповідного обладнання, ні матеріалів, ні часу.