Терминаторы без "мозгов": почему армия роботов Шойгу не поможет России

РФ хвастается своими боевыми беспилотниками, но использует в них платы, которые не соответствуют стандартам военной электроники и часто выходят из строя.

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Российской "армии роботов", которой хвастался министр обороны Сергей Шойгу, грозит провал из-за нехватки чипов. Фокус разбирался, почему бытовая или промышленная электроника не сможет заменить военную.

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"Пришел сейчас искусственный интеллект, появились уже не просто экспериментальные образцы, а началось уже серийное производство боевых роботов. Их можно показывать в фантастических фильмах, они способны самостоятельно воевать", — заявил Сергей Шойгу в эфире радиостанции "Говорит Москва" в мае 2021 года.

Позже, в октябре, военный эксперт и главный редактор российского журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский также "пугал" англоязычную аудиторию российской армией роботов. Он заявил изданию Russia Beyond, что Россия обладает самым большим количеством наземных и водных беспилотных машин, хотя отстает в производстве воздушных дронов. В прошлом году в ходе военных учений "Запад-2021" были продемонстрированы возможности авиационных и наземных роботехнологических комплексов, включая беспилотные самолеты "Форпост", "Ласточка", "Иноходец", а также боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта". А что касается "других роботов", то утверждалось, что они находятся в разработке.

"Стремление наверстать упущенное в этой области, приведшее к созданию широкой базовой линейки комплексов БПЛА, повлекло за собой значительные финансовые и временные затраты, что стало уроком для России, поэтому сейчас она отдает приоритет беспилотным разработкам", — заявил российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

После вторжения в Украину в отношении России ввели беспрецедентные санкции, которые, среди прочего, ударили по сфере электроники. Оказалось, что данная отрасль слишком зависима от импортных технологий. Группа Conflict Armament Research выяснила, что сбитые в Украине военные беспилотники РФ содержали электронику исключительно иностранного производства. Как заявила министр торговли США Джина Раймондо, из-за дефицита микросхем, РФ вынуждена использовать в военной технике чипы из холодильников, посудомоечных машин и другого промышленного оборудования — украинские специалисты нашли их при разборке трофейных танков. По словам чиновницы, с конца февраля поставки американских технологий в Россию сократили на 70%. Она также получила данные о том, что российские танковые заводы остановили производство из-за дефицита комплектующих.

В комментарии Фокусу кандидат физико-математических наук Алексей Парновский сказал, что внедрение промышленной микроэлектроники в боевой технике РФ вполне возможно. На российские беспилотники "Орлан" вместо специализированной камеры устанавливают фотоаппараты Canon, поэтому в других сферах также могут заменять военные технологии коммерческими.

"Теоретически использование коммерческих чипов возможно. В мире общий дефицит чипов – сначала пандемия Covid, теперь война в Украине, вот и возникают разные теории о возможности применять "бытовые" чипы в военных целях. Я сомневаюсь, что такие чипы устанавливают, но и не исключаю такой возможности", — высказался эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Военной технике приходится работать в более суровых условиях, нежели коммерческой, поэтому и требования к комплектующим повышенные, к примеру, в электронных системах используются чипы военного класса (military grade). Американский стандарт MIL-STD-810 устанавливает требования по защите боевой техники от таких внешних угроз:

высокое и низкое давление;

температура;

дождь (в том числе ледяной);

влажность;

текущая вода;

грибки;

коррозия;

песок и пыль;

пиротехнический удар (взрыв в атмосфере);

солнечные лучи (радиация);

ускорение;

вибрация от стрельбы;

механические удары;

толчки при транспортировке;

звуковые волны.

Отсюда следует, что чипы для нужд армии должны быть влагоустойчивыми, прочными, герметичными, хорошо переносить скачки температуры и т.д. Как пишет российское издание New Defence Order Strategy, качество электроники во многом зависит от качества сырья, материалов и комплектующих. И с этим у российского ВПК большие проблемы, ведь с 1990-х годов в России для производства микросхем для военной техники широко применяется материал DE-104ML (FR-4) Isola. Это фольгированный стеклотекстолит, который представляет собой армированный стеклотканью фторопласт, облицованный с обеих сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой. Исследования показали, что он по своим характеристикам не подходит для использования в спецтехнике, даже производитель рекомендует его только к применению для бытовых устройств. Такие платы не проходят тест на миграцию меди, стандартный для зарубежных военных технологий, а вдобавок обладают критически высоким влагопоглощением, что делает их непригодными для установки на судах. "Благодаря" этим несоответствиям, микросхемы неоднократно отказывали и вся электронная "начинка" выходила из строя.

Еще один интересный момент: в 2018 году инвестиционный фонд "Cerberus Capital" из США купил компанию Isola — основного поставщика DE-104ML для России. Материал входит в список стратегических продуктов, поэтому на него распространяются антироссийские санкции.

"Потенциальный противник знает, какой базовый материал применяется в РФ для военных целей, он же этот базовый материал для нас изготавливает. При этом поставляемый и применяемый базовый материал даже при соответствии требованиям стандарта, по которому его выпускают, не соответствует по применяемости жестким условиям эксплуатации техники специального назначения. Несмотря на все несоответствия, DE-104 применяется по сей день на основании ранее выданных разрешений", — отметили авторы статьи, опубликованной на сайте New Defence Order Strategy.

Ранее писали, почему Россия не сможет наладить собственное производство чипов, как в Китае. По словам эксперта, ни одна страна мира не потянет полный цикл производства процессоров в одиночку, а у россиян для этого нет ни соответствующего оборудования, ни материалов, ни времени.