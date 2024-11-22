Странные и пугающие: двух ИИ-репортеров "уволили" из-за недовольства зрителей

Боты-репортеры Джеймс и Роуз коверкали имена, путали произношение простых слов, странно двигали руками и не моргали.

Гавайская телерадиовещательная компания The Garden Island отказалась от использования двух ботов с искусственным интеллектом от израильской компании искусственного интеллекта Caledo, которые выполняли роль ведущих. Об этом пишет портал Futurism.

The Garden Island стала первой компанией в США, которая внедрила в вещание новостей ведущих-ботов, получивших имена Джеймс и Роуз. Всего через два месяца после своего дебюта ИИ-репортеры были "уволены".

Как отмечают в издании, Джеймс и Роуз запомнились зрителям своими странными и пугающе однообразными речевыми оборотами. К примеру, Джеймс использовал один тон для рассказа о церемонии в память о массовом убийстве рабочих и о раздаче осенних тыкв. Кроме того, боты коверкали гавайские имена, путали произношение простых слов, неуместно двигали руками и не моргали.

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По словам журналистов, почти каждое видео с Джеймсом и Роуз, которое издание загружало в Instagram, подвергалось критике. Кроме странного поведения ИИ-репортеров, зрители выражали недовольство заменой человеческого труда искусственным интеллектом.

"Я не люблю болеть против коллег-репортеров, но признаюсь, я был рад их уходу", — отметил бывший сотрудник The Garden Island Гатри Скраймгор. — "Я желаю Джеймсу и Роуз удачи в их будущих начинаниях — рынок труда сейчас непрост".

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