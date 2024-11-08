"Бог ИИ": картину, нарисованную художницей-роботом, продали за $1,3 млн (фото)

Портрет ученого Алана Тьюринга стал первым полотном, нарисованным гуманоидным роботом Ai-Da, который был продан на аукционе.

Портрет выдающегося дешифровщика времен Второй мировой войны Алана Тьюринга "Бог ИИ", нарисованный роботом-художницей Ai-Da, был продан на аукционе за 1 084 800 долларов США. Об этом пишет BBC.

Аукционный дом Sotheby's сообщил, что на покупку картины "Бог ИИ" было подано 27 заявок. Изначально предполагалось, что его цена составит от 120 000 до 180 000 долларов. Онлайн-торги, завершившиеся в четверг в 19:00 по Гринвичу, были совершены неизвестным покупателем по цене, "значительно превышающей оценочную стоимость произведения искусства".

Потрет Алана Тьюринга "Бог ИИ" Фото: Ai-Da

"Бог ИИ" стал первой работой, нарисованной гуманоидным художником-роботом, которая была продана на аукционе. В Sotheby's заявили, что этот факт является важным моментом в истории современного искусства. По словам представителей аукционного дома, продажа полотна открывает новый рубеж на мировом рынке искусства, устанавливая стандарт для произведений искусства, созданных роботами.

Робот-художница Ai-Da, которая "общается" с помощью усовершенствованной языковой ИИ-модели, заявила, что главная ценность ее работы заключается в том, чтобы спровоцировать диалог о новых технологиях. По словам гуманоида, полотно "приглашает зрителей поразмышлять о богоподобной природе искусственного интеллекта и вычислительной техники, а также рассмотреть этические и социальные последствия этих достижений".

"Произведение искусства "ИИ-Бог" поднимает вопросы о свободе воли, поскольку ИИ приобретает все больше власти", — добавил директор студии роботов Ai-Da Эйдан Меллер.

Робот Ai-Da на фоне своего произведения Фото: Ai-Da

Как отмечают в издании, полотно являет собой портрет Алана Тьюринга, который был пионером компьютерной науки и известен как отец искусственного интеллекта. Он сыграл решающую роль в победе союзников над нацистской Германией во Второй мировой войне, помогая взломать коды и расшифровывая машину "Энигма" в Блетчли-Парке. Позже он разработал детальный проект цифрового компьютера в современном понимании.

Напомним, художница польского происхождения Агнешка Пилат обучила трех четвероногих роботов Spot от компании Boston Dynamics рисовать абстрактные картины, и успешно продает их с аукционов.

Также сообщалось, что американец Джейсон Аллен поручил ИИ нарисовать картину, в итоге произведению было присвоено первое место на конкурсе изобразительного искусства в рамках мероприятия Colorado State Fair.