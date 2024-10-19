Цена от $130 000: портрет, нарисованный роботом-художницей, продадут на аукционе (фото)

Гуманоидный роботом-художница Ai-Da нарисовала портрет Алана Тюринга, который в свое время предсказал проблемы, связанные с ИИ.

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В ноябре на аукционе Sotheby's в Лондоне будет выставлен на аукцион портрет Алана Тюринга, нарисованный первым в мире человекоподобным роботом-художницей Ai-Da. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, Алан Тюринг известен своей ключевой ролью во взломе немецкого кода Enigma во время Второй мировой войны и закладке теоретической основы компьютерной науки. Он также выражал обеспокоенность потенциальными опасностями искусственного интеллекта в 1950-х годах.

Портрет Алана Тюринга Фото: Ai-Da

Портрет Алана Тюринга авторства Ai-Da нарисован на холсте высотой более 2-х метров и получил название "Бог искусственного интелекта" (AI God). Оценочная стоимость картины составляет от 100 000 до 150 000 фунтов стерлингов (от 130 000 до 196 000 долларов США).

Это первый случай, когда произведение искусства, созданное гуманоидным роботом, будет продано на крупном аукционе. Речь идет об аукционе, который является частью Sotheby's Digital Art Sale — выставки, посвященной взаимодействию искусства и передовых технологий.

Портрет Алана Тюринга Фото: Ai-Da

Как отмечают в издании, Ai-Da является детищем британского галериста Эйдана Меллера. Чтобы воплотить робота в жизнь, он сотрудничал с экспертами по искусственному интеллекту из университетов Оксфорда и Бирмингема. Алгоритмы искусственного интеллекта, камеры и бионические руки позволяют роботу рисовать без вмешательства человека.

Комментируя картину "AI God", Эйдан Меллер заявил, что приглушенные тона портрета и фрагментированные плоскости лица символизируют проблемы в области ИИ, предсказанные Аланом Тюрингом.

Напомним, художница польского происхождения Агнешка Пилат обучила трех четвероногих роботов Spot от компании Boston Dynamics рисовать абстрактные картины, и успешно продает их с аукционов.

Также сообщалось, что американец Джейсон Аллен поручил ИИ нарисовать картину, в итоге произведению было присвоено первое место на конкурсе изобразительного искусства в рамках мероприятия Colorado State Fair.