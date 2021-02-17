Робот-художник Ai-Da устроит в Лондоне выставку портретов

Картины будут экспонироваться в Музее дизайна.

Весной 2021 года в Музее дизайна (Лондон, Великобритания) пройдет выставка автопортретов робота-андроида по имени Ai-Da. Как понятно из имени, робот оснащен искусственным интеллектом (AI — англ. "Artificial Intelligence"). Второй частью имени робот обязан ученой, математику Аде Лавлейс, которая считается первым программистом в мире.

Издание entrepreneur.com сообщает, что Ai-Da может рисовать людей с натуры, а также изображать самого себя. Ее руки разработаны таким образом, что она с легкостью может держать карандаш. Глазами для робота служат камеры, благодаря которым, он различает формы, цвета, текстуры, детали и пр. Перенос увиденного на холст происходит следующим образом: алгоритмы ИИ преобразовывают попавший в поле зрения предмет в координаты, а затем роботизированная рука переносит эти данные на полотно и превращает в рисунок. Свои автопортреты робот писал, глядя в зеркало.

[ + – ] Демонстрация возможностей робота Ai-Da

Идеологами выставки стали искусствовед из Музея дизайна Люси Сил и владелец Оксфордской художественной галереи Эйдан Меллер, которому также принадлежит идея создания робота-художника. Устроив экспозицию, они хотят показать людям, насколько важными сегодня являются технологии, и насколько сильно мы зависим от них.

[ + – ] Конструкция головы робота Ai-Da Фото: Victor Frankowski [ + – ] Голова робота Ai-Da в доработанном виде Фото: Victor Frankowski

"Мы постоянно передаем личные данные техногигантам, которые используют их для прогнозирования нашего поведения, отслеживания наших действий", — прокомментировала Люси Сил.

Два года назад для Ai-Da организовывали выставку под названием "Unsecured Futures", где были представлены графические и живописные рисунки, скульптуры и видеоарт. С тех пор навыки робота-художника значительно улучшились благодаря технологии машинного обучения.

[ + – ] Эйдан Меллер и робот Ai-Da Фото: Victor Frankowski [ + – ] Робот Ai-Da в своей мастерской Фото: Victor Frankowski

Над созданием робота трудилась команда инженеров Оксфордского университета, а также студенты из Лидса, которые спроектировали его руки.

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