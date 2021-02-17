Робот-художник Ai-Da влаштує в Лондоні виставку портретів

Картини експонуватимуться в Музеї дизайну.

Навесні 2021 року в Музеї дизайну (Лондон, Великобританія) відбудеться виставка автопортретів робота-андроїда на імʼя Ai-Da. Як зрозуміло з імені, робот оснащений штучним інтелектом (AI — англ. "Artificial Intelligence"). Другою частиною імені робот зобовʼязаний науковиці, математикикі Аді Лавлейс, яка вважається першим програмістом у світі.

Видання entrepreneur.com повідомляє, що Ai-Da може малювати людей з натури, а також зображувати саму себе. Її руки розроблені таким чином, що вона з легкістю може тримати олівець. Очима для робота слугують камери, завдяки яким, він розрізняє форми, колір, текстури, деталі тощо. Перенесення побаченого на полотно відбувається так: алгоритми ШІ перетворюють предмет, який потрапив у поле зору, на координати, а потім роботизована рука переносить ці дані на полотно і перетворює на малюнок. Свої автопортрети робот писав, дивлячись в дзеркало.

[ + – ] Демонстрація можливостей робота Ai-Da

Ідеологами виставки стали мистецтвознавчиня з Музею дизайну Люсі Сіл і власник Оксфордської художньої галереї Ейдан Меллер, якому також належить ідея створення робота-художника. Влаштувавши експозицію, вони хочуть показати людям, наскільки важливими сьогодні є технології, і наскільки сильно ми залежимо від них.

[ + – ] Конструкція голови робота Ai-Da Фото: Victor Frankowski [ + – ] Голова робота Ai-Da в доопрацьованому вигляді Фото: Victor Frankowski

"Ми постійно передаємо особисті дані техногігантам, які використовують їх для прогнозування нашої поведінки, відстеження наших дій", — прокоментувала Люсі Сіл.

Два роки тому для Ai-Da організовували виставку під назвою "Unsecured Futures", де були представлені графічні та живописні малюнки, скульптури і відеоарт. З тих пір навички робота-художника значно покращилися завдяки технології машинного навчання.

[ + – ] Ейдан Меллер і робот Ai-Da Фото: Victor Frankowski [ + – ] Робот Ai-Da в своїй майстерні Фото: Victor Frankowski

Над створенням робота працювала команда інженерів Оксфордського університету, а також студенти з Лідса, які спроектували його руки.

Раніше ми повідомляли, що в 2020 році люди купили робототехніки на $10 млрд.