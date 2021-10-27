Позволяет нести 40 кг: тайванская армия тестирует военные экзоскелеты (фото)

Разработка уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, а также позволяет ходить на скорости в 6 км/ч с нагрузкой, которую оператор не будет ощущать.

Армия Тайваня тестирует экзоскелеты для расширения возможностей солдат. К испытаниям привлекли 105 военных. Об этом сообщает Army Recognition.

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Технологические новинки были продемонстрированы на Focus Taiwan 26 октября. Занимается разработкой Национальный институт науки и технологий Чжун-Ханя. К испытаниям было привлечено 105 солдат, чтобы убедиться, что экзоскелет подходит к усредненному росту и весу тайванцев. Новинку можно корректировать, в зависимости от роста и веса владельца.

Фото: Handout

"Экзоскелет нижней части тела массой 10 кг позволяет солдату двигаться со скоростью 6 км/ч", — сказал Джен Куо-куанг, руководитель проекта и член ведущего военного научно-исследовательского института, Национального института науки Чжун-Шаня.

Сообщается, что литиевая батарея экзоскелета способна работать шесть часов после зарядки. Максимальная нагрузка, которую способен выдержать экзоскелет — 40 кг. Сам экзоскелет весит 10 кг.

Программа рассчитана на 4 года, а ее стоимость составляет 5,67 млн долларов США. Сейчас разработчики завершили первую фазу. В 2022 году будет вторая версия, которая получит еще большую грузоподъемность. В конечном итоге разработчики хотят добиться максимальной нагрузки в 100 кг.

Напомним, в РФ создали экзоскелет для переноса грузов и ведения более точного огня.

Ранее сообщалось, что французский инженер собрал экзоскелет для своего сына, чтобы он снова смог ходить.