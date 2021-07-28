Коляски больше не нужны: инженер собрал экзоскелет, чтобы его сын снова смог ходить

Машина помогает и другим людям с инвалидностью передвигаться и заниматься домашними делами без посторонней помощи.

Основатель французской компании Wandercraft Жан-Луи Констанца разработал экзоскелет, который позволил его сыну Оскару, страдающему неврологическим заболеванием, самостоятельно ходить.

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Об этом пишет агентство Reuters.

Однажды Оскар спросил: "Папа, ты инженер-робототехник, почему ты не можешь сделать робота, который позволит мне гулять?". Сказано — сделано. В 2012-м году Жан-Луи вместе с двумя товарищами основал компанию Wandercraft, которая производит механические экзоскелеты. Некоторое время спустя, инженеры собрали прототип и постепенно совершенствовали его.

Экзоскелет, оснащенный крупной рамой крепится, к плечам, груди, поясу, коленям, стопам, что позволяет ему имитировать движения человеческого тела. Теперь 16-летний Оскар может ходить, самостоятельно встать с кресла и поворачиваться в разные стороны.

[ + – ] Оскар ходит в экзоскелете Wandercraft Фото: Скриншот

"Это в новинку для меня, потому что раньше я всегда нуждался в помощи, чтобы ходить, а теперь я больше в ней не нуждаюсь. Это позволяет мне чувствовать себя независимым", — рассказал подросток.

Констанца уверен, что через 10 лет люди смогут обходиться без колясок, ведь сейчас технологические компании по всему миру уже производят экзоскелеты, стремясь сделать их максимально легкими и удобными.

Экзоскелет Wandercraft уже приобрели десятки больниц во Франции, Люксембурге и США. Одна такая машина стоит €150 тыс. ($176 тыс).

Одним из обладателей такого устройства стал 33-летний француз Кевин Пьетт, который 10 лет назад потерял способность ходить в результате аварии. Сейчас он перемещается по своей квартире неподалеку от Парижа с пультом дистанционного управления в руке и самостоятельно выполняет несложную работу по дому, в том числе готовит ужин.

[ + – ] Кевин Пьет готовит при помощи экзоскелета Фото: Скриншот

"Теперь информация передается не от мозга к ногам, а от пульта дистанционного управления к ногам", — отметил Кевин. — "Я уверен, что многие люди хотели бы вернуть самостоятельность или хотя бы способность стоять до трех часов в день".

Экзоскелет пока не выпускают для повседневного использования — это следующий этап, над которым работает компания. Чтобы представить устройство на рынке, инженерам Wandercraft необходимо сделать его более легким.

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