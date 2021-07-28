Візки більше не потрібні: інженер зібрав екзоскелет, щоб його син знову зміг ходити

Машина допомагає й іншим людям з інвалідністю пересуватися і займатися домашніми справами без сторонньої допомоги.

Засновник французької компанії Wandercraft Жан-Луї Констанца розробив екзоскелет, який дозволив його синові Оскару, який страждає неврологічним захворюванням, самостійно ходити.

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Про це пише агентство Reuters.

Одного разу Оскар запитав: "Тату, ти інженер-робототехнік, чому ти не можеш зробити робота, який дозволить мені гуляти?". Сказано, зроблено. У 2012-му році Жан-Луї разом з двома товаришами заснував компанію Wandercraft, яка виробляє механічні екзоскелети. Деякий час по тому інженери зібрали прототип і поступово вдосконалювали його.

Екзоскелет, оснащений великою рамою, кріпиться до плечей, грудей, поясу, колін, стоп, що дозволяє йому імітувати рухи людського тіла. Тепер 16-річний Оскар може ходити, самостійно встати з крісла і повертатися в різні боки.

[ + – ] Оскар ходить в екзоскелеті Wandercraft Фото: Скриншот

"Це в новинку для мене, тому що раніше я завжди потребував допомоги, щоб ходити, а тепер я більше її не потребую. Це дозволяє мені почувати себе незалежним", — розповів підліток.

Констанца впевнений, що через 10 років люди зможуть обходитися без візків, адже зараз технологічні компанії по всьому світу вже виробляють екзоскелети, прагнучи зробити їх максимально легкими і зручними.

Екзоскелет Wandercraft уже придбали десятки лікарень у Франції, Люксембурзі і США. Одна така машина коштує €150 тис. ($176 тис).

Одним з володарів такого пристрою став 33-річний француз Кевін П'єтт, який 10 років тому втратив здатність ходити в результаті аварії. Зараз він переміщається по своїй квартирі неподалік від Парижа з пультом дистанційного керування в руці і самостійно виконує нескладну роботу по дому, зокрема готує вечерю.

[ + – ] Кевін П'єтт готує за допомогою екзоскелета Фото: Скриншот

"Тепер інформація передається не від мозку до ніг, а від пульта дистанційного керування до ніг", — зазначив Кевін. — "Я впевнений, що багато людей хотіли б повернути самостійність або хоча б здатність стояти до трьох годин на день".

Екзоскелет поки не випускають для повсякденного використання — це наступний етап, над яким працює компанія. Щоб представити пристрій на ринку, інженерам Wandercraft необхідно зробити його більш легким.

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