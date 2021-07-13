У MIT створили робота-камердинера: допоможе одягнутися швидко та безпечно (відео)

Боту дозволили торкатися до людини, щоб прискорити процес.

Учені з Массачусетського технологічного інституту розробили алгоритм, який дозволяє роботу одягати людей з обмеженими можливостями.

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Про це пише портал Techspot.

Інженери з Лабораторії компʼютерної науки і штучного інтелекту (CSAIL) навчили механічну руку самостійно одягати людей не тільки безпечно, але й швидко. Попередня версія алгоритму уникала прямого контакту з людиною, тому роботи часто працювали дуже повільно, а часом зовсім не справлялися з поставленим завданням.

У CSAIL назвали це явище "проблемою зупинки робота" (freezing robot problem) і знайшли спосіб її вирішити. У своєму новому алгоритмі розробники послабили механізми безпеки і дозволили роботичній руці торкатися до людини, але з мінімально необхідною силою. Завдяки цьому бот може ковзати по руці, щоб досить швидко натягнути рукав куртки, не зашкодивши при цьому людині.

Шен Лі, Надя Фігуеро, Анкіта та Джулі Ша опублікували своє дослідження в журналі Robotics: Science and Systems 2021, а практичний результат показали в ролику на YouTube. Інженери порівняли стару і нову технологію в дії і довели, що оновлений алгоритм набагато швидше надягає жилетку на руку користувача. Людина при цьому може тримати в руках предмети і рухатися.

"Наш метод передбачає безліч людських дій, тож дії робота безпечні, незалежно того, що робить людина", — наголошується в ролику.

Раніше в Toyota створили робота, який вміє робити селфі та розрізняти прозорі предмети. Інженери запевняють, що навчили штучний інтелект діяти в складних ситуаціях, які збивають з пантелику інші алгоритми.

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