В Toyota створили робота, який вміє робити селфі і розрізняти прозорі предмети (відео)

Інженери запевняють, що зробили справжній прорив у сфері роботобудування.

Науково-дослідний інститут Toyota (TRI) продемонстрував нові можливості робототехніки, спрямовані на вирішення складних завдань в домашніх умовах. Інженери навчили роботів розуміти і діяти в складних ситуаціях, які збивають з пантелику більшість інших роботів, коли мова заходить про розпізнавання прозорих предметів і відбиваючих поверхнях.

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Про це повідомляється на інформаційному сайті компанії pressroom.toyota.com.

Нова система дозволяє роботам добре орієнтуватися в просторі, де б вони не знаходилися. Відео, випущене інженерами у Національний день селфі, показує, як робот самостійно знімає себе на смартфон, демонструючи навички домашнього помічника.

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За словами Макса Баджрачарʼя, віцепрезидента з робототехніки в TRI, завдання компанії не у тому, щоб позбавити людей якихось можливостей, а, навпаки, сприяти розвитку людського потенціалу. Поки робот робить прибирання, цей час людина може присвятити чомусь важливішому і кориснішому.

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Людина може легко відрізнити обʼєкт від його відображення, розрізнити прозорі або світловідбиваючі предмети, які зазвичай є в кожному будинку. Але ось роботам ця навичка давалася нелегко. Оскільки більшість ботів запрограмовані так, щоб реагувати на обʼєкти без урахування контексту ситуації, їх легко обдурити скляним столом, блискучим тостером або прозорою чашкою — вони просто їх не помітять.

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"Інженери з TRI розробили новий метод навчання, що дозволяє сприймати тривимірну геометрію сцени, а також виявляти обʼєкти і поверхні", — пояснює Баджрачарʼя. "Ця комбінація дозволяє дослідникам використовувати великі обсяги синтетичних даних для навчання ШІ-системи".

Використання синтетичних даних ("синтетичними" називають програмно згенеровані дані, які використовуються в машинному навчанні, — ред.) також усуває необхідність в трудомісткому, дорогому або непрактичному зборі та маркуванні даних.

Незважаючи на те, що жодна система штучного інтелекту не є ідеальною, вчені на крок наблизилися до її вдосконалення. Це технічне досягнення дозволить роботам швидко вчитися на синтетичних даних, які дозволяють роботам аналізувати помилки і витягати з них уроки, стаючи досконалішими.

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