Hyundai викупила Boston Dynamics: тепер роботів стане більше (відео)

Сума угоди не розголошується.

Hyundai Motor Group офіційно оголосила про придбання контрольного пакету акцій Boston Dynamics. Тепер автоконцерн має 80-відсотковий пакет акцій, який викупив у японської корпорації SoftBank. Сума угоди не розголошується, проте достеменно відомо, що Boston Dynamics була оцінена в $ 1,1 млрд. 20-процентним пакетом акцій продовжує володіти SoftBank.

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Про це повідомляє видання prnewswire.co.uk.

Робот-собака Spot від Boston Dynamics зʼявився в продажу в червні минулого року. Безсумнівно, ця машина є найпопулярнішою серед усіх моделей компанії. Ми бачили, як він працює, пасе овець у Новій Зеландії, відстежує життєві показники пацієнтів з COVID-19 і оглядає будівельні майданчики, і це лише деякі з його обовʼязків.

Компанія також розробила робота-гуманоїда під назвою Atlas, який вміє перекидатися, колісного робота під назвою Handle, що стрибає, і вдосконалену версію Handle під назвою Stretch для складських робіт. Очікується, що роботи-вантажники надійдуть у продаж у наступному році.

Розробки американських інженерів привернули увагу Hyundai Motor Group, яка в минулому році почала переговори з власником Softbank про покупку виробника роботів.

Hyundai, слоганом якої є фраза "Постачальник рішень для інтелектуальної мобільності", вирішила проінвестувати і в робототехніку поряд з іншими інвестиціями в автономне водіння, штучний інтелект, міський авіатранспорт. Повідомляється, що компанії будуть спільно створювати роботів під найрізноманітніші завдання: від логістики до виробництва, а також продовжать розширювати лінійку мобільних машин Boston Dynamic.

Раніше ми повідомляли про те, що французькі військові на навчаннях протестували робота від Boston Dynamics. Робот-пес Spot був використаний для розвідки під час сценаріїв бою в приміщенні і на міських вулицях.