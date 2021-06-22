Hyundai выкупила Boston Dynamics: теперь роботов станет больше (видео)

Сумма сделки не разглашается.

Hyundai Motor Group официально объявила о приобретении контрольного пакета акций Boston Dynamics. Теперь автоконцерн располагает 80-процентным пакетом акций, который выкупила у японской корпорации SoftBank. Сумма сделки не разглашается, однако доподлинно известно, что Boston Dynamics была оценена в $1,1 млрд. 20-процентным пакетом акций продолжает владеть SoftBank.

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Об этом сообщает издание prnewswire.co.uk.

Робот-собака Spot от Boston Dynamics появился в продаже в июне прошлого года. Несомненно, эта машина является самой популярной среди всех моделей компании. Мы видели, как он работает, пасет овец в Новой Зеландии, отслеживает жизненные показатели пациентов с COVID-19 и осматривает строительные площадки, и это лишь некоторые из его обязанностей.

Компания также разработала робота-гуманоида под названием Atlas, который умеет кувыркаться, прыгающего колесного робота под названием Handle и усовершенствованную версию Handle под названием Stretch для складских работ. Ожидается, что роботы-грузчики поступят в продажу в следующем году.

Разработки американских инженеров привлекли внимание Hyundai Motor Group, которая в прошлом году начала переговоры с владельцем Softbank о покупке производителя роботов.

Hyundai, слоганом которой является фраза "Поставщик решений для интеллектуальной мобильности", решила проинвестировать и в робототехнику наряду с другими инвестициями в автономное вождение, искусственный интеллект, городской авиатранспорт. Сообщается, что компании будут совместно создавать роботов под самые разные задачи: от логистики до производства, а также продолжат расширять линейку мобильных машин Boston Dynamic.

Ранее мы сообщали о том, что французские военные на учениях протестировали робота от Boston Dynamics. Робот-пес Spot был использован для разведки во время сценариев боя в помещении и на городских улицах.