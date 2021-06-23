В Toyota создали робота, который умеет делать селфи и различать прозрачные предметы (видео)

Инженеры уверяют, что совершили настоящий прорыв в области роботостроения.

Научно-исследовательский институт Toyota (TRI) продемонстрировал новые возможности робототехники, направленные на решение сложных задач в домашних условиях. Инженеры обучили роботов понимать и действовать в сложных ситуациях, которые сбивают с толку большинство других роботов, когда речь заходит о распознавании прозрачных предметов и отражающих поверхностях.

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Об этом сообщается на информационном сайте компании pressroom.toyota.com.

Новая система позволяет роботам хорошо ориентироваться в пространстве, где бы они не находились. Видео, выпущенное инженерами в Национальный день селфи, показывает, как робот самостоятельно снимает себя на смартфон, демонстрируя навыки домашнего помощника.

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По словам Макса Баджрачарья, вице-президента по робототехнике в TRI, задача компании не в том, чтобы лишить людей каких-то возможностей, а, наоборот, способствовать развитию человеческого потенциала. Пока робот делает уборку, это время человек может посвятить чему-то более важному и полезному.

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Человек может легко отличить объект от его отражения, различить прозрачные или светоотражающие предметы, которые обычно есть в каждом доме. Но вот роботам этот навык давался нелегко. Поскольку большинство ботов запрограммированы так, чтобы реагировать на объекты без учета контекста ситуации, их легко обмануть стеклянным столом, блестящим тостером или прозрачной чашкой — они просто их не заметят.

[ + – ] Робот делает селфи и показывает нам все, что умеет делать

"Инженеры из TRI разработали новый метод обучения, позволяющий воспринимать трехмерную геометрию сцены, а также обнаруживать объекты и поверхности", — поясняет Баджрачарья. "Эта комбинация позволяет исследователям использовать большие объемы синтетических данных для обучения ИИ-системы".

Использование синтетических данных ("синтетическими" называют программно сгенерированные данные, которые используются в машинном обучении, — ред.) также устраняет необходимость в трудоемком, дорогостоящем или непрактичном сборе и маркировке данных.

Несмотря на то, что ни одна система искусственного интеллекта не является идеальной, ученые на шаг приблизились к ее усовершенствованию. Это техническое достижение позволит роботам быстро учиться на синтетических данных, которые позволяют ботам анализировать ошибки и извлекать из них уроки, становясь совершеннее.

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