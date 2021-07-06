Як термінатор T-1000: учені створили регенерувальний матеріал для робота (фото)

Матеріал містить мікроскопічні металеві деталі, завдяки чому робот може розпізнавати тиск, що робить його "чутливим до дотиків".

Сінгапурські вчені розробили матеріал, який дозволяє роботам відчувати об'єкти, а також відновлюватися після ушкоджень, як людська шкіра.

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Про це повідомляє Reuters.

Матеріал називається AiFoam. Це високоеластичний полімер, створений шляхом змішування фторполімеру зі складом, що знижує поверхневе натягування. За даними вчених із Національного університету Сінгапуру, це дозволяє матеріалу "легко зливатися в один шматок після розрізання".

[ + – ] Зразок матеріалу AiFoam Фото: National University of Singapore

Дослідники заявляють, що в матеріалу є багато галузей для застосування, особливо в протезуванні й у робототехніці.

Щоб матеріал міг відчувати предмети, вчені наповнили матеріал мікроскопічними металевими частинками і додали крихітні електроди під поверхню піни. Під час тиснення металеві частинки зближуються, змінюючи електричні властивості. Так подається сигнал, який дозволить відчувати предмети, розуміти їх напрямок і силу натиснення.

[ + – ] Якщо робот візьме банку, він її "відчує" Фото: Скриншот

Розробка AiFoam тривала майже два роки, і як заявляє провідний дослідник Бенджамін Ті, це перший в своєму роді матеріал, який володіє властивостями загоєння ран і тактильною чутливістю. Застосувати на практиці розробку вони сподіваються до 2026 року.

Нагадаємо, інженери створили матеріал, який змінює свою форму і жорсткість.