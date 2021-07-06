Как терминатор T-1000: ученые создали регенерирующий материал для робота (фото)

Материал содержит микроскопические металлические детали, благодаря чему робот может распознавать давление, что делает его "чувствительным к касаниям".

Сингапурские ученые разработали материал, который позволяет роботам ощущать объекты, а также восстанавливаться при повреждениях, как человеческая кожа.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает Reuters.

Материал называется AiFoam. Это высокоэластичный полимер, созданный путем смешивания фторполимера с составом, понижающим поверхностное натяжение. По данным ученых из Национального университета Сингапура, это позволяет материалу "легко сливаться в один кусок после разрезания".

[ + – ] Образец материала AiFoam Фото: National University of Singapore

Исследователи заявляют, что у материала есть много областей для применения, особенно при протезировании и в робототехнике.

Чтобы материал мог осязать предметы, ученые наполнили материал микроскопическими металлическими частицами и добавили крошечные электроды под поверхность пены. При давлении металлические частицы сближаются, изменяя электрические свойства. Таким образом подается сигнал, который позволит ощущать предметы, понимать их направление и силу нажатия.

[ + – ] Если робот возьмет банку, он ее "почувствует" Фото: Скриншот

На разработку AiFoam ушло около двух лет, и как заявляет ведущий исследователь Бенджамин Ти, это первый в своем роде материал обладающий свойствами заживления ран и тактильной чувствительностью. Применить на практике разработку они надеются к 2026 году.

Напомним, инженеры создали материал, меняющий свою форму и жесткость.