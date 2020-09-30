Ученые из Йельского университета создали волокна с разными свойствами и вплели их в обычную ткань.

Группа ученых из Йельского университета разработала новую "роботизированную ткань", которая может менять свою форму и жесткость. Инженеры утверждают, что материал пригодится для изготовления высокотехнологичной одежды, палаток или роботизированных парашютов. Об этом сообщает New Atlas.

Для того, чтобы придать ткани больше возможностей, команда создала волокна с разными свойствами и вплела их в обычную ткань. Первое волокно представляет собой эпоксидную смолу, полную частиц сплава, называемого металлом Филда. Он плавится при относительно низкой температуре 62 °C. Это означает, что при нагревании ткань становится мягкой и податливой, а при охлаждении до комнатной температуры ее можно зафиксировать в определенной форме.

"Металло-эпоксидный композит может стать таким же гибким, как латексная резина, или жестким подобно акрилу просто при нагревании и охлаждении. Длинные волокна этого материала можно вшить в ткань, чтобы придать ей поддерживающий каркас, который мы сможем включать и выключать", – говорит ведущий автор исследования Тревор Бакнер.

Используя эту технику, команда создала умный материал, конструкция из которого выдержала вес в 50 г. Ученые также применили проводящие чернила, которые можно наносить на ткань, создавая датчики. Они могут следить за изменениями в окружающей среде и позволяют материалу реагировать соответствующим образом.

"Электропроводящий композит самокоагулируется вокруг отдельных волокон и существенно не меняет пористость ткани. Датчики видны, но не изменяют текстуру или воздухопроницаемость ткани, что важно для комфорта при ношении одежды", – говорит автор исследования Ребекка Крамер-Боттиглио.

И наконец, чтобы заставить материал менять форму и двигаться, команда добавила сплав с эффектом памяти формы. Этот материал можно запрограммировать так, чтобы он "запомнил" конкретную форму, в которую будет возвращаться после деформации.

Исследователи говорят, что роботизированная ткань в конечном итоге может быть использована для создания самостоятельно раскрывающихся палаток или парашютов, а также вспомогательной одежды.