В MIT создали робота-камердинера: поможет одеться быстро и безопасно (видео)

Боту разрешили прикасаться к человеку, чтобы ускорить процесс.

Ученые из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который позволяет роботу одевать людей с ограниченными возможностями.

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Об этом пишет портал Techspot.

Инженеры из Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта (CSAIL) научили механическую руку самостоятельно одевать людей не только безопасно, но и быстро. Предыдущая версия алгоритма избегала прямого контакта с человеком, поэтому роботы часто работали очень медленно, а порой вовсе не справлялись с поставленной задачей.

В CSAIL назвали это явление "проблемой остановки робота" (freezing robot problem) и нашли способ ее решить. В своем новом алгоритме разработчики ослабили механизмы безопасности и позволили роботической руке прикасаться к человеку, но с минимально необходимой силой. Благодаря этому бот может скользить по руке, чтобы достаточно быстро натянуть рукав куртки, не навредив при этом людям.

Шен Ли, Надя Фигуэро, Анкит и Джули Ша опубликовали свое исследование в журнале Robotics: Science and Systems 2021, а практический результат показали в ролике на YouTube. Инженеры сравнили старую и новую технологию в действии и доказали, что обновленный алгоритм гораздо быстрее надевает жилетку на руку пользователя. Человек при этом может держать в руках предметы и двигаться.

"Наш метод предвидит множество человеческих действий, так что действия робота безопасны, независимо того, что делает человек", — отмечается в ролике.

Ранее в Toyota создали робота, который умеет делать селфи и различать прозрачные предметы. Инженеры уверяют, что научили искусственный интеллект действовать в сложных ситуациях, которые сбивают с толку другие алгоритмы.

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