Дозволяє нести 40 кг: тайванська армія тестує військові екзоскелети (фото)

Розробка зменшує навантаження на опорно-руховий апарат, а також дозволяє ходити на швидкості 6 км/год із навантаженням, яке оператор не відчуватиме.

Армія Тайваню тестує екзоскелети для розширення можливостей солдатів. До випробувань залучили 105 військових. Про це повідомляє Army Recognition.

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Технологічні новинки було продемонстровано на Focus Taiwan 26 жовтня. Займається розробкою Національний інститут науки та технологій Чжун-Ханя. До випробувань було залучено 105 солдатів, щоб переконатися, що екзоскелет підходить для середнього зросту та ваги тайванців. Новинку можна коригувати, залежно від росту та ваги власника.

Фото: Handout

"Екзоскелет нижньої частини тіла масою 10 кг дозволяє солдату рухатися зі швидкістю 6 км/год", — сказав Джен Куо-куанг, керівник проекту та член провідного військового науково-дослідного інституту, Національного інституту науки Чжун-Шаня.

Повідомляється, що літієва батарея екзоскелета здатна працювати шість годин після заряджання. Максимальне навантаження, яке здатне витримати екзоскелет – 40 кг. Сам екзоскелет важить 10 кг.

Програма розрахована на 4 роки, а її вартість становить 5,67 млн. доларів США. Наразі розробники завершили першу фазу. 2022 року буде друга версія, яка отримає ще більшу вантажопідйомність. Зрештою розробники хочуть досягти максимального навантаження в 100 кг.

Нагадаємо, в РФ створили екзоскелет для перенесення вантажів та ведення більш точного вогню.

Раніше повідомлялося, що французький інженер зібрав екзоскелет для свого сина, щоб він знову зміг ходити.