Для точного вогню і перенесення вантажів: в РФ створили екзоскелет для військових (відео)
Заявляється, що розробка дозволить переносити вантажі до 60 кг, а також удвічі зменшувати навантаження на опорно-руховий апарат.
Російський "Ростех" показав зразок бойового екзоскелета з електродвигунами. Про це повідомляє РІА Новини.
Екзоскелет знижує вполовину навантаження на опорно-руховий апарат, дозволяє нести вантажі до 60 кг, а також вести вогонь на 20% точніше з автоматичної зброї. У компанії заявляють, що екзоскелет може надійти на озброєння в рамках екіпіровки "солдата майбутнього".
Розробка працює у двох режимах: активний і пасивний. Активний режим активується при русі по пересіченій місцевості або горах. Спеціальні електродвигуни з позиційними датчиками і датчиками тиску в стопах здатні адаптуватися під особливості людини. Другий же режим призначений для руху по рівній місцевості з вантажем.
Для приведення в дію екзоскелета застосовуються акумулятори.
Нагадаємо, у Франції інженер зібрав екзоскелет для свого сина, щоб він знову міг ходити.
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