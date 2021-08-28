Для точного огня и переноски грузов: в РФ создали экзоскелет для военных (видео)

Заявляется, что разработка позволит переносить грузы до 60 кг, а также вдвое уменьшать нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Российский "Ростех" показал опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Об этом сообщает РИА Новости.

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Экзоскелет снижает вполовину нагрузку на опорно-двигательный аппарат, позволяет нести грузы до 60 кг, а также вести огонь на 20% точнее из автоматического оружия. В компании заявляют, что экзоскилет может поступить на вооружение в рамках экипировки "солдата будущего".

[ + – ] Экзоскилет имеет электродвигатели, которые и должны уменьшать нагрузку на опорно-двигательный аппарат Фото: РИА Новости

Разработка работает в двух режимах: активный и пассивный. Активный режим активируется при движении по пересеченной местности или горам. Специальные электродвигатели с позиционными датчиками и датчиками давления в стопах способны адаптироваться под особенности человека. Второй же режим предназначен для движения по ровной местности с грузом.

Для приведения в действие экзоскелете применяются аккумуляторы.

Напомним, во Франции инженер собрал экзоскелет для своего сына, чтобы он снова мог ходить.

Фокус сообщал, как США и Китай создают суперсолдат, создавая экзоскелеты и редактирую человеческий ДНК.