От Капитана Америка до судьи Дредда. Как США и Китай пытаются создать суперсолдат

Многие сверхдержавы уже участвуют в гонке по модификации солдат, продвигаясь от создания экзоскелетов к редактированию человеческого ДНК.

Разведка США недавно предположила, что Китай пытается создать собственную версию "Капитана Америки" – генетически модифицированного суперсолдата. Идея о создании суперсолдата не такая уж фантастическая, и на самом деле, интересна не только Китаю, пишет BBC.

Обладая "глубокими" карманами и желанием получить преимущество на поле боя, военные часто продвигали технические инновации.

Например, сотрудница военного завода по производству боеприпасов в Иллинойсе Веста Стоудт, чьи сыновья служили на флоте во время Второй мировой войны, придумала изоленту. Женщина беспокоилась о том, что солдаты под огнем были вынуждены возиться с тонкой бумажной лентой для заклеивания ящиков с боеприпасами. Стоудт не удалось заручиться поддержкой руководства своего завода, поэтому она написала президенту Рузвельту, который помог воплотить ее идею в жизнь.

Если потребности армии породили лучшую липкую ленту, что же еще они могут произвести на свет?

Так, в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама выступил с необычным заявлением.

"В основном я здесь, чтобы объявить, что мы строим Железного человека", – сообщил Обама на встрече.

Тогда военные США начинали работу над проектом защитного костюма, известного как Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS). Рекламный ролик, похожий на видеоигру, показал, как солдат в костюме врывается в ряды противника, а вражеские пули отскакивают от брони.

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Но Железному человеку было не суждено попасть в ряды армии США. Спустя 5 лет проект был остановлен, но производители надеются, что отдельные компоненты костюма найдут применение в других сферах.

Экзоскелеты – лишь одна из многообещающих технологий, которые военные изучают для улучшения своих солдат. В этих усовершенствованиях нет ничего нового – с древних времен войска укреплялись за счет достижений в вооружении, снаряжении и обучении.

Фото: FONDS DE DOTATION CLINATEC

Но сегодняшние улучшения могут значить гораздо больше, чем просто лучшее оружие для солдат. В этом случае, улучшения касаются не оружия, а в частности, самих солдат.

В прошлом году директор Национальной разведки США Джон Ли Рэтклифф выдвинул резкие обвинения в адрес Китая.

"Китай провел испытания на членах Народно-освободительной армии в надежде создать солдат с биологически расширенными возможностями. У Пекина нет никаких этических границ в погоне за властью", – сообщил Рэтклифф изданию Wall Street Journal.

Амбиции против реальности

Наличие суперсолдат в рядах армий – соблазнительная перспектива для военных. Но технологические возможности могут свести на нет все мечты.

В докладе 2019 года двух американских ученых говорится, что китайские военные "активно изучают" такие методы, как редактирование генов, экзоскелеты и симбиоз человека с машиной.

Один из авторов этого отчета, старший научный сотрудник аналитического центра Center for a New American Security Эльза Каниа, скептически относится к заявлениям Рэтклиффа.

"Важно понимать не только, что китайские военные стремятся воплотить в жизнь, но также осознавать дистанцию между этими амбициями и реальностью того, где технологии находятся на данный момент. Вооруженные силы по всему миру могут быть весьма заинтересованными в создании суперсолдат, но наука накладывает ограничения на всех участников этой гонки", – заявила Каниа.

Директор Нацразведки США имел в виду эксперименты на взрослых людях. Но изменение ДНК эмбрионов может быть одним из наиболее вероятных путей создания суперсолдат.

Молекулярный генетик из Университетского колледжа Лондона Хелен ОʼНил считает, что больший вопрос заключается в том, будут ли готовы ученые использовать эту технологию, а не в том возможно ли это.

"Технология редактирования генома и его сочетание с вспомогательной репродукцией становится рутинной практикой в ​​трансгенике и сельском хозяйстве. Сочетание этих двух методов по отношению к людям в настоящее время считается неэтичным, но технически возможным", – говорит эксперт.

Несмотря на это, в 2018 году китайский биолог Хэ Цзянькуй сделал ошеломляющее заявление – он успешно изменил ДНК эмбрионов девочек-близнецов, чтобы сделать их организм устойчивым к ВИЧ.

Работа биолога вызвала волну гнева, так как редактирование генов запрещено в большинстве стран, включая Китай. Обычно, подобные технологии тестируют только на отработанных эмбрионах ЭКО (развивающихся вне организма женщины, – ред.). Согласно правилам, такие эмбрионы должны уничтожаться после экспериментов и никогда не использоваться для зачатия ребенка.

Цзянькуй защищал свое открытие, но несмотря на результаты его работы, он был приговорен к тюремному заключению.

Многие исследователи в этой сфере приводят в пример дело Хэ Цзянькуй как ключевой момент в биоэтике. Ученые говорят, что эксперимент китайского биолога не только защитил близнецов от ВИЧ, но и улучшил их когнитивные функции.

Хэ Цзянькуй использовал технологию Crispr, которая позволяет вносить точные изменения в ДНК живых клеток. С помощью технологии можно удалять некоторые функции и добавлять другие.

Технология может пригодиться не только для лечения наследственных заболеваний, она также представляет интерес для военных.

Старший научный сотрудник Института Фрэнсиса Крика в Лондоне Кристоф Галише называет Crispr революционной, но и у нее есть свои пределы. Он сравнивает процесс с функцией поиска и замены отдельных слов в тексте. Например, вы можете легко менять отдельно взятые фразы, но то, что работает в одном месте текста, может не иметь никакого смысла в другом.

"Неверно полагать, что один ген будет всегда иметь один и тот же эффект. Вы можете создать человека с большими мышцами или способного дышать на большой высоте, но скорее всего, в дальнейшем у него разовьется рак", – говорит Галише.

Этическая сторона вопроса

Некоторые аналитики рассматривают усилия Китая как прямой ответ на действия США. В отчете, опубликованном The Guardian в 2019 году, говорилось, что военное агентство США инвестирует десятки миллионов в технологию генетического вымирания, которое может уничтожать инвазивные виды, что по словам ООН, может иметь военное применение.

Но Китай и США не единственные страны, которые участвуют в этой гонке. Вооруженные силы Франции получили одобрение на разработку "улучшенных солдат" с учетом этических границ в исследованиях.

"Мы должны смотреть правде в глаза. Не все разделяют наши сомнения, и мы должны быть готовы ко всему, что ждет нас в будущем", – заявил министр обороны Франции Флоранс Парли.

Даже если бы ученые смогли безопасно улучшить характеристики человека, применение в военной области поднимает свои собственные проблемы.

Например, согласится ли солдат на все риски, связанные с участием в подобном проекте.

"Армия существует не для того, чтобы продвигать интересы солдат, она предназначена для получения стратегического преимущества или победы в войне. Но есть предел риска, которому вы можете подвергнуть солдат, он выше, чем у гражданских, но все же существует", – говорит эксперт по этике из Оксфордского университета Джулиан Савулеску.

Савулеску отмечает, что для любого человека крайне важно сопоставить риски модификации с ее пользой.

"Но, конечно, в вооруженных силах дело обстоит иначе. Отдельные люди подвергаются риску, но зачастую не получают выгоду", – отметил Савулеску.

Солдатам часто угрожает смертельная опасность, и можно предположить, что новые технологии обеспечат лучшую защиту для суперсолдат. Но профессор философии из Политехнического университета штата Калифорния Патрик Лин сказал, что на деле все обстоит иначе.

"Военные улучшения означают эксперименты и больший риск для собственных граждан. Также с большей вероятностью улучшенные солдаты будут отправляться на более опасные миссии, чем обычные бойцы", – говорит Лин.

Появление Капитана Америки возможно, еще не близко, но всегда существует вероятность неожиданного развития событий.

"Трудно осуществлять этический или другой контроль над развитием вооруженных сил, потому что процесс предполагает секретность и конфиденциальность для защиты национальных интересов", – отмечает Савулеску.

Другая проблема заключается в том, что почти все подобные исследования двойного назначения. Например, экзоскелеты создавались для того, чтобы помочь парализованным пациентам ходить.

"Но терапевтическое использование можно легко превратить в военное, и неясно, как этого избежать. Пока нет четкого понимания, как регулировать эту сферу, чтобы не препятствовать терапевтическим исследованиям", – подчеркивает Ли.

По словам доктора ОʼНил, Китай уже продвинулся вперед в генетических исследованиях, а другие страны поставили себя в невыгодное положение.

"Я думаю, что мы потратили слишком много времени на этические аргументы, вместо того, чтобы сосредоточиться на реальности. Слишком много времени тратится на спекуляции и антиутопию, и гораздо больше энергии следует тратить на оценку реальных рисков и применения технологии, чтобы лучше ее понять. Только исследования помогут нам понять, что может пойти не так", – говорит ОʼНил.