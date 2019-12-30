"Перешел черту". Китайский ученый получил три года тюрьмы за создание генно-модифицированных детей

Хэ Цзянькуй также должен заплатить штраф в 430 тыс. долларов

Суд в китайском городе Шэньчжэнь приговорил к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) биолога Хэ Цзянькуя, которому удалось добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей. Об этом сообщает The Gardian.

Двое его коллег, помогавших в проведении эксперимента, получили меньшие сроки – два и полтора года тюрьмы соответственно. Также им назначены штрафы в 500 тысяч и миллион юаней (70 и 140 тысяч долларов).

Суд признал Хэ Цзянькуя и его коллег виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона, которое привело к рождению трех генетически модифицированных детей.

"Трое обвиняемых не имели надлежащей сертификации для практики медицины, и, стремясь к славе и богатству, умышленно нарушали национальные нормы в области научных исследований и медицинского лечения. Они перешли черту этики в научных исследованиях и медицинской этике", – постановил суд.

Как писал Фокус:

В ноябре 2018 года на генетическом саммите в Гонконге Цзянькуй Хэ рассказал, что в ходе ЭКО отредактировал эмбрионы от семи пар, где отцы имеют ВИЧ-положительный статус. Он заявил, что одна из процедур закончилась беременностью и удачным появлением на свет двух девочек-близняшек, устойчивых к ВИЧ.

Сразу после этого заявления ученый исчез. Позже стало известно, что его взяло под охрану правительство Китая.

Власти Китая сообщили, что эксперимент нарушает законы страны и ученого ждет наказание. Комиссия пришла к выводу, что Хэ действовал "намеренно скрытно" и подделал договоры с парами, участвовавшими в его исследовании.

Ученые из разных стран призвали ввести пятилетний мораторий на изменение человеческих генов в жизнеспособных эмбрионах, пока не появится механизм, позволяющий достоверно оценить все риски.