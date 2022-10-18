Армія США почала тестувати екзоскелет, який розширює можливості людини

У ході демонстрації можливостей технології двоє бійців змогли перемістити вантаж вагою 1500 кг. Раніше для цього потрібно було залучати 4-5 осіб.

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Військово-повітряні сили США випробовують новий екзоскелет із пневматичним двигуном, який робить людину сильнішою та витривалішою. Про це повідомляє Defense Brief.

Екзоскелет Forge розроблений компанією ROAM Robotics. Він призначений для полегшення навантаження повітряних носіїв, у завдання яких входить завантаження та розвантаження великих піддонів із обладнанням, спорядженням і продуктами харчування з літаків.

Два бійці з 87-ї ескадрильї ВПС США продемонстрували можливості екзоскелета. Він складається з рюкзака та спеціальних механізмів на тілі. З його допомогою вони змогли пересунути піддон вагою понад 1500 кг. Зазвичай для переміщення такого вантажу потрібно 4 чи 5 осіб.

"Я, безперечно, можу помітити різницю; на мої коліна чиниться набагато менший тиск, і я відчуваю допомогу, яку надає ця система", — сказав головний майстер сержант Шон Стормс.

За допомогою екзоскелета військові зможуть суттєво оптимізувати низку процесів. Зокрема, можна буде швидше завантажувати важкі об'єкти літаком, використовуючи менше людей. Так можна буде економити й кошти Пентагону.

Робота з вантажами пов'язана з хронічними хворобами, травмами та постійним навантаженням на суглоби людей. За допомогою екзоскелета військові можуть робити більше, але втомлюючись менше.

"Я бачу додаткове застосування цього пневматичного екзоскелета, насамперед, у місіях із аеромедичної евакуації, де наш медичний персонал завозить хворих і поранених військових у задню частину літака. Ми повинні думати про безпеку нашого медичного персоналу, а також про безпеку тих, кого ми лікуємо й евакуюємо від шкоди", — заявив бригадний генерал Джон Андрус із 711-го крила Human Performance.

Нагадаємо, армія Китаю показала озброєних роботів і екзоскелети. На робота вони встановили стрілецьку зброю.

Раніше армія Тайваню почала тестувати військові екзоскелети, які зменшують навантаження на опорно-руховий апарат.