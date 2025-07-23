Екзоскелет нового покоління з двигуном: в Китаї створили роботизований костюм для солдатів

Екзоскелет підтримує невеликі квадрокоптери та розвідувальні дрони, які можна розгортати безпосередньо на місці.

Related video

Китайська компанія Kestrel Defense представила екзоскелет нового покоління з двигуном, призначений для підвищення витривалості та мобільності солдатів, які керують безпілотниками та передовими бойовими системами. Про це повідомляє видання Defence.blog.

Світлини роботизованого костюму поширили в мережі. Екзоскелет інтегрований підтримкою для запуску та керування малими безпілотними літальними апаратами.

Система розроблена для операторів безпілотників, артилерійських підрозділів та розвідувальних груп, надаючи фізичну допомогу під час тривалих місій.

Костюм має шарнірні опори для рук та ніг. Це дозволяє солдату підтримувати стабільність у положенні навпочіпки або стоячи на колінах протягом тривалого часу, що є критично важливою перевагою для завдань дистанційного пілотування.

Також екзоскелет має модульний рюкзак із джерелом живлення та обладнанням для передачі даних.

На шоломі є дисплей з візором доповненої реальності, через який транслюється інформація у реальному часі.

Каркас костюма доволі легкий, а силові шарніри дозволяють солдатам переносити важчі вантажі, зменшуючи при цьому втому.

Поки що компанія-виробник Kestrel не опублікувала офіційних характеристик. Втім, в рекламних матеріалах вказується, що екзоскелет підтримує невеликі квадрокоптери та розвідувальні дрони, які можна розгортати безпосередньо на місці.

Нагадаємо, що військові зі США відмовилися від "непереможних" костюмів на користь "розумних" окулярів, які допоможуть перекладати текст та знаходити ворогів.

Також повідомлялося, що військово-повітряні сили США випробовують новий екзоскелет із пневматичним двигуном, який робить людину сильнішою та витривалішою.