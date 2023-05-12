ШІ замість екзоскелетів: експерти розкрили, якими будуть спецвійська майбутнього (відео)

Військові зі США відмовилися від "непереможних" костюмів на користь "розумних" окулярів, які допоможуть перекладати текст та знаходити ворогів.

Related video

Командування сил спеціальних операцій армії США (SOCOM) змінило уявлення про те, як виглядатимуть спецназівці майбутнього. Полковник Джаррет Метьюз поділився новими планами на конференції Global SOF Week у місті Тампа, штат Флорида, передає Defence One.

У 2014 році адмірал Вільям Макрейвен заявив, що в майбутньому спецназівці США будуть схожі на супергероя Залізну людину завдяки костюмам та екзоскелетам. Передбачалося, що обладнання дозволить їм пробивати стіни, відбивати кулі та знищувати терористів за лічені секунди. Тепер, через 10 років, командування бачить майбутнє SOCOM не за екзоскелетами, а технологіями "всебачення".

Як зазначив Джаррет Метьюз, зараз багато хто покладається на військові безпілотники, які можуть вести розвідку, але часом Силам спецоперацій доводиться діяти за кордоном і без підтримки з повітря. Судячи з демонстраційного відео, у цьому американським шпигунам допоможуть очки доповненої реальності. У ролику військовий непомітно для оточення оглядається, поки окуляри автоматично переводять написи, збирають дані з датчиків про місцеперебування противників, змінюють або ховають електронні підписи.

Велику роль цьому зіграє штучний інтелект. Зусилля SOCOM Automate the Analyst спрямовані на створення свого роду радника, який завжди допоможе оператору. В рамках цього проєкту американські військові вже працюють над системою мовного перекладу, яка не потребує Інтернету, але роботу ще не завершено. SOCOM також співпрацює з Nvidia та іншими партнерами над створенням компактних пристроїв, які зможуть самостійно виконувати всі обчислення без підтримки комп'ютерів.

У 2020 році в SOCOM з'явилася команда Futures ("Майбутні"), яка прогнозує розвиток технологій противниками США. За словами керівника офісу Брайана Ціско, американці зараз намагаються наздогнати Китай та Росію, від яких сильно відстає в галузі нових технологій. Річ у тім, що США довго боролися з терористами, замість того, щоб змагатися з розвиненими країнами.

"SOCOM варто трохи відійти від концепції, заснованої на яскравих ефектах, вибухах людей або речей, і перетворити це на щось, що більше нагадує те, що Q робить для Джеймса Бонда", — прокоментував він. — "У поганих хлопців з АК-47, СВД і, можливо, деякими пристроями дистанційного управління, можливості не збільшувалися рік у рік так само сильно, як людей зі спеціальними науково-технічними лабораторіями".

Раніше писали, якими технологіями Росія обіцяє озброїтися до кінця 2020-х років. Російські розробники загрожують автоматичними роботами, енергетичною зброєю та рельсотронами, але поки що невідомо, чи вдасться їм реалізувати амбітні проєкти.