Вдягнуть рюкзаки і змусять шпигувати: Німеччина розробляє тарганів-кіборгів, — Reuters

Електричні подразники повинні дозволити людям дистанційно контролювати рухи комах. Мета полягає в тому, щоб вони надавали інформацію для спостереження у ворожому середовищі.

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В Німеччині розглядають різні ідеї щодо підвищення обороноздатності країни. Серед них навіть є ідея створення тарганів-кіборгів. Про це пише видання Reuters.

Агентство Reuters поспілкувалося з двома десятками керівників, інвесторів та політиків, щоб дослідити, як Німеччина – найбільша економіка Європи – прагне відігравати центральну роль у переозброєнні континенту.

Так, видання наводить думку співзасновника німецької компанії Helsing, найціннішого оборонного стартапу Європи Гундберта Шерфа. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну змінило все.

"Цього року Європа вперше за десятиліття витрачає більше на придбання оборонних технологій, ніж США", – сказав він журналістам.

Helsing є частиною хвилі німецьких оборонних стартапів, що розробляють передові технології, від танкоподібних роботів зі штучним інтелектом та безпілотних міні-підводних човнів до бойових тарганів-шпигунів.

"Ми хочемо допомогти повернути Європі її хребет", – сказав Шерф.

Очільник Центру кіберінновацій, інноваційний акселератор Бундесверу Свен Вайценеггер також заявив, що війна в Україні змінює соціальне ставлення, усуваючи стигму щодо роботи в оборонному секторі.

Він повідомив, що отримує 20-30 пропозицій в LinkedIn на день, порівняно з, можливо, 2-3 запитами на тиждень у 2020 році, з ідеями щодо розвитку оборонних технологій.

Деякі з ідей, що розробляються, схожі на наукову фантастику, як-от таргани-кіборги від Swarm Biotactics, оснащені спеціалізованими мініатюрними рюкзаками, що дозволяють збирати дані в режимі реального часу за допомогою камер.

Електричні подразники повинні дозволити людям дистанційно контролювати рухи комах. Мета полягає в тому, щоб вони надавали інформацію для спостереження у ворожому середовищі, наприклад, інформацію про позиції ворога.

"Наші біороботи, створені на основі живих комах, оснащені нейронною стимуляцією, датчиками та модулями безпечного зв’язку. Ними можна керувати індивідуально або працювати автономно роями", — сказав генеральний директор Штефан Вільгельм.

Нагадаємо, що китайська компанія Kestrel Defense представила екзоскелет нового покоління з двигуном, призначений для підвищення витривалості та мобільності солдатів, які керують безпілотниками та передовими бойовими системами.