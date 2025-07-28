Негода на Одещині: дерево впало на намет із дітьми, загинув хлопець

Трагедія сталася в місті Балта Подільського району. Під час раптового погіршення погоди зірвався сильний вітер. Одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти.

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"Діти відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки", — йдеться у повідомленні ДСНС Одеської області.

Старе дерево впало на намет Фото: ДСНС

Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’яту дитину, 15-річного хлопчика, врятувати не вдалося. Обставини загибелі дитини з’ясовують правоохоронці.

Відомо, що погода погіршилась на території громади неочікувано, після обіду. Сильний шквальний вітер повалив старе дерево на березі річки Кодима. Воно впало на намет, в якому від дощу сховались підлітки, які незадовго до того прийшли відпочивати.

На Одещині від негоди загинув підліток Фото: ДСНС

"Щирі співчуття родині, – лихо спіткало неочікувано… Стан здоровʼя чотирьох постраждалих дітей стабільний. Наразі, дітьми займаються лікарі", – повідомив очільник громади Сергій Мазур.

Він також сповістив, що обсяги пошкоджень уточнюються, але вже відомо про постраждалі будинки, повалені дерева, пошкоджені дахи та лінії електромереж.

Всі служби працюють в екстреному режимі, ліквідуючи наслідки зливи.

Нагадаємо, Фокус писав про погоду на 28 липня. Подекуди в Україні буде спекотно, але пройдуть також сильні зливи навіть із градом. В Україну йде циклон із Польщі під назвою Karlheinz.

Нагадаємо, у Туреччині нещодавно зареєстрували температурний рекорд: спека подолала позначку в 50 градусів.