Спека до +38, град і шквальний вітер: якою буде погода в Україні 28 липня (метеокарти)

Синоптики прогнозують в Україні 28 липня мінливу погоду. Місцями пройдуть опади і навіть град, але спека не зникне.

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В Україні 28 липня прогнозують мінливу погоду: подекуди пройдуть опади і навіть град, але й спека не піде. Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

На заході, у Житомирській та Вінницькій областях можлива хмарна погода, дощі та грози. Температура повітря вночі — від 14 до 19 градусів, а вдень — до +28.

В Україні в понеділок очікується мінлива погода

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях — хмарно з проясненнями. У Київській та Черкаській областях можливі дощі та грози, вдень — град і шквальний вітер 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде в діапазоні від 17 до 22 градусів, а на півдні — до 25. Удень прийде спека до 34°.

На півдні, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозують сильну спеку від 35 до 38 градусів. Північ України відзначиться свіжою погодою, у цьому районі буде прохолодніше — від 27 до 32 градусів.

Циклон Karlheinz насувається на Україну

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про спеку 28 липня в районі +33 градусів у східних областях. Послаблення спеки по Україні ймовірне не раніше 31 липня.

Циклон із Польщі Karlheinz, за її даними, вплине на погоду на заході України. Там пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи та град.

У Києві у вівторок повітря прогріється до +34 градусів і буде насичене вологою. Така консистенція важка для людей із серцево-судинними та бронхо-легеневими захворюваннями, зауважила Діденко.

Погода в Києві 28 липня

"Укргідрометцентр" прогнозує в Києві та області 28 липня хмарну погоду з проясненнями. Місцями можливі помірні та сильні дощі з грозами.

У Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки через метеорологічні явища.

Жовтий рівень небезпеки очікується через метеорологічні явища

Вдень у деяких районах Київської області можливий град і шквали вітру 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 17-22°, вдень — 27-32°.

Температура повітря вночі в Києві буде в межах 20-22 градусів, а вдень 27-29 градусів. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Нагадаємо, у Туреччині нещодавно зареєстрували температурний рекорд: спека подолала позначку в 50 градусів.

Фокус також писав про сильну активність Сонця над Україною та небезпеки для метеозалежних людей. Наслідком активності була потужна магнітна буря.