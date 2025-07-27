Жара до +38, град и шквальный ветер: какой будет погода в Украине 28 июля (метеокарты)

Синоптики прогнозируют в Украине 28 июля переменчивую погоду. Местами пройдут осадки и даже град, но жара не уйдет.

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В Украине 28 июля прогнозируют переменчивую погоду: местами пройдут осадки и даже град, но и жара не уйдет. Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

На западе, в Житомирской и Винницкой областях возможна облачная погода, дожди и грозы. Температура воздуха ночью — от 14 до 19 градусов, а днем — до +28.

В Украине в понедельник ожидается переменчивая погода

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях — облачно с прояснениями. В Киевской и Черкасской областях возможны дожди и грозы, днем — град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет в диапазоне от 17 до 22 градусов, а на юге — до 25. Днем придет жара до 34°.

На юге, в Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируют сильную жару от 35 до 38 градусов. Север Украины отметится свежей погодой, в этом районе будет прохладнее — от 27 до 32 градусов.

Циклон Karlheinz надвигается на Украину

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о жаре 28 июля в районе +33 градусов в восточных областях. Ослабление жары по Украине вероятно не раньше 31 июля.

Циклон из Польши Karlheinz, по ее данным, повлияет на погоду на западе Украины. Там пройдут дожди с грозами, возможны сильные ливни и град.

В Киеве во вторник воздух прогреется до +34 градусов и будет насыщен влагой. Такая консистенция тяжела для людей с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, заметила Диденко.

Погода в Киеве 28 июля

"Укргидрометцентр" прогнозирует в Киеве и области 28 июля облачную погоду с прояснениями. Местами возможны умеренные и сильные дожди с грозами.

В Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за метеорологических явлений.

Желтый уровень опасности ожидается из-за метеорологических явлений

Днем в некоторых районах Киевской области возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 17-22°, днем — 27-32°.

Температура воздуха ночью в Киеве будет в пределах 20-22 градусов, а днем 27-29 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Напомним, в Турции недавно зарегистрировали температурный рекорд: жара преодолела отметку в 50 градусов.

Фокус также писал о сильной активности Солнца над Украиной и опасностях для метеозависимых людей. Следствием активности была мощная магнитная буря.