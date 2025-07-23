Мощная магнитная буря накрыла Украину: как себя уберечь

23 июля активность Солнца значительно повысится, а потому метеозависимым людям следует быть осмотрительными — сегодня им будет некомфортно.

Related video

В среду, 23 июля, Украину накроет мощная магнитная буря. Активность Солнца значительно повысится и достигнет К-индекса 6. Об этом стало известно из данных Метеоагент.

Магнитная буря сегодня — прогноз экспертов

Сегодня впервые за почти неделю солнечная активность поднялась выше зеленого или желтого уровней.

Магнитная буря накроет Украину Фото: Скриншот

По информации Geomagnetism, скорость солнечного ветра сейчас близка к фоновому уровню. Ожидается прибытие высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 22-23 июля. Именно это привело к некоторому усилению геомагнитной активности до магнитной бури класса G1.

Магнитная буря усилилась, и ее влияние могут ощутить даже те, для кого более слабые бури проходили незаметно.

Осторожными следует быть метеозависимым людям, людям с хроническими болезнями, беременным, а также тем, кто находится под влиянием стресса. Во время геошторма могут возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, скачки артериального давления и тому подобное.

График магнитных бурь Фото: Скриншот

Магнитная буря сегодня — как защитить себя

Чтобы себя уберечь и уменьшить влияние магнитной бури надо:

достаточно спать;

не стрессовать, избегать эмоциональных перегрузок и конфликтов;

отказаться от алкоголя и напитков, содержащих кофеин;

больше находиться на свежем воздухе, особенно — перед сном;

не есть тяжелую, долго перевариваемую пищу, особенно перед сном.

Известный синоптик Наталья Диденко также предупредила о магнитных бурях сегодня, но успокоила, что они "быстро пройдут".

"Спокойно, поменьше на открытом солнце, примите привычные препараты, назначенные врачом, водичку пить, а не кофе или крепкий чай (кто любит, можно легкий или любимый травяной), это пройдет быстро", — рассказала Диденко.

Также она рассказала, что в Украине с 24 июля наступает жара. Но стоит ожидать кратковременные грозовые дожди в Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях.

"Большинство территории Украины завтра — в сухой воздушной массе. В Киеве 24 июля осадков не предвидится, температура воздуха будет колебаться около +27...+29 градусов", — рассказала Диденко.

Напомним, 22 июля в Одессе произошла непогода, попадали деревья, частично исчез свет. Затопило даже самую знаменитую улицу Одессы — Дерибасовскую.

Также заливало Киев. В столице от сильного ветра даже упал строительный кран.