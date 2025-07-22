Непогода вслед за Киевом обрушилась на Одессу: улицы затопило, город частично без света

Местные жители рассказывают, что непогода в Одессе продлилась всего 20 минут, но привела к серьезным последствиям. Под воду ушла и улица Дерибасовская.

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Местные паблики публикуют видео с улиц в центре Одессы, где видно, что упали несколько деревьев целиком, или же крупные ветки. Также сообщается, что в городе частично пропал свет. Фокус собрал все, что известно о непогоде в Одесской области.

Непогода в Одессе

"20 минут дождя и в городе куча поваленных деревьев и затопленные улицы. Ну и на закуску часть города без света", — сказано в одном из сообщений.

Также местные жители сообщили, что перед тем, как частично пропал свет, слышали громкий шум, похожий на удар молнии.

Затопило даже самую знаменитую улицу Одессы — Дерибасовскую.

Фото: Соцсети

Напомним, 22 июля мощный ливень накрыл также и Киев. В результате непогоды в столице попадали деревья, а улицы кое-где превратились в реки. Судя по фото и видео, которые появились в соцсетях, особенно сильный ливень был на Подоле. Кроме того, на улице Глубочицкой из-за урагана упал строительный кран.

Укргидрометцентр и КГГА предупреждали, что 22 июля вечером и ночью в Киеве и области ожидается ненастье. Синоптики анонсировали грозы, град и шквалы. В КГГА сообщили, что над ликвидацией последствий непогоды трудятся более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей. В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы. Пострадали также пять человек.

А 23 июля в Украине прогнозируется жара и грозовые дожди. Грозы наиболее вероятны в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и, возможно, в Донецкой области. Ночью дожди с грозами пройдут на севере и в центре страны, а днем осадки утихнут. Небольшие дожди возможны также в Карпатах.