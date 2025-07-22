Негода слідом за Києвом обрушилася на Одесу: вулиці затопило, місто частково без світла

Місцеві жителі розповідають, що негода в Одесі тривала лише 20 хвилин, але призвела до серйозних наслідків. Під воду пішла і вулиця Дерибасівська.

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Місцеві пабліки публікують відео з вулиць у центрі Одеси, де видно, що впали кілька дерев цілком, або ж великі гілки. Також повідомляється, що в місті частково зникло світло. Фокус зібрав усе, що відомо про негоду в Одеській області.

Негода в Одесі

"20 хвилин дощу і в місті купа повалених дерев і затоплені вулиці. Ну і на закуску частина міста без світла", — йдеться в одному з повідомлень.

Також місцеві жителі повідомили, що перед тим, як частково зникло світло, чули гучний шум, схожий на удар блискавки.

Затопило навіть найзнаменитішу вулицю Одеси — Дерибасівську.

Фото: Соцсети

Нагадаємо, 22 липня потужна злива накрила також і Київ. Унаслідок негоди в столиці попадали дерева, а вулиці подекуди перетворилися на річки. Судячи з фото і відео, які з'явилися в соцмережах, особливо сильна злива була на Подолі. Крім того, на вулиці Глибочицькій через ураган упав будівельний кран.

Укргідрометцентр і КМДА попереджали, що 22 липня ввечері та вночі в Києві та області очікується негода. Синоптики анонсували грози, град і шквали. У КМДА повідомили, що над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 40 зеленбудівців і 15 рятувальників. У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію та грози. Постраждали також п'ятеро людей.

А 23 липня в Україні прогнозується спека та грозові дощі. Грози найбільш вірогідні в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та, можливо, в Донецькій області. Вночі дощі з грозами пройдуть на півночі та в центрі країни, а вдень опади вщухнуть. Невеликі дощі можливі також у Карпатах.