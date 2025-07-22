Спека до +35 і грозові дощі: якою буде погода в Україні 23 липня

Літо в Україні продовжує дивувати контрастами: частину країни накриють дощі з грозами, а іншу – спека до +35 градусів. Атмосферний фронт принесе опади переважно на північ та схід, однак у південних областях пануватиме справжнє спекотне літо.

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Як розповідає синоптикиня Наталка Діденко, грози найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та, можливо, в Донеччині. Вночі дощі з грозами пройдуть на півночі та в центрі країни, а вдень опади вщухнуть. Невеликі дощі можливі також у Карпатах.

За словами Діденко, температура повітря у більшості регіонів становитиме +26…+29 градусів. Свіжіше буде на Чернігівщині та Сумщині — +23…+26 градусів. Найспекотніше залишиться на півдні, південному сході та в Дніпропетровській області — до +30…+35 градусів.

У Києві вночі пройдуть грозові дощі, а вдень опадів не очікується. Температура повітря становитиме близько +27 градусів, вітер буде західний та рвучкий.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись — помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27+30 градусів", — підсумувала Наталія Діденко.

Нещодавно синоптикиня пояснила, чому попри літню спеку вода в Чорному морі залишається холодною. За її словами, відпочивальники нині стикаються з природним явищем — сезонним апвелінгом. Саме він і не дозволяє морській воді біля узбережжя прогрітися до комфортної температури для купання.

Також на початку тижня метеоролог зазначив, що у найближчі дні повітря прогріватиметься вище кліматичної норми, а низький атмосферний тиск спричинятиме дощі майже у всіх регіонах країни.

З цікаво, Фокус писав, чому дощова погода випадає саме на вихідні. Як пояснюють дослідники, дедалі більше даних свідчить про те, що в деяких регіонах температура, кількість опадів, вітер і хмарність можуть підкорятися тижневим ритмам.