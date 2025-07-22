Жара до +35 и грозовые дожди: какой будет погода в Украине 23 июля

Лето в Украине продолжает удивлять контрастами: часть страны накроют дожди с грозами, а другую — жара до +35 градусов. Атмосферный фронт принесет осадки преимущественно на север и восток, однако в южных областях будет царить настоящее жаркое лето.

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Как рассказывает синоптик Наталья Диденко, грозы наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и, возможно, в Донецкой области. Ночью дожди с грозами пройдут на севере и в центре страны, а днем осадки утихнут. Небольшие дожди возможны также в Карпатах.

По словам Диденко, температура воздуха в большинстве регионов составит +26...+29 градусов. Свежее будет на Черниговщине и Сумщине — +23...+26 градусов. Жарче всего останется на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области — до +30...+35 градусов.

В Киеве ночью пройдут грозовые дожди, а днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +27 градусов, ветер будет западный и порывистый.

"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь — умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27+30 градусов", — подытожила Наталья Диденко.

Недавно синоптик объяснила, почему несмотря на летнюю жару вода в Черном море остается холодной. По ее словам, отдыхающие сейчас сталкиваются с природным явлением — сезонным апвелингом. Именно он и не позволяет морской воде у побережья прогреться до комфортной температуры для купания.

Также в начале недели метеоролог отметил, что в ближайшие дни воздух будет прогреваться выше климатической нормы, а низкое атмосферное давление будет вызывать дожди почти во всех регионах страны.

Из интересно, Фокус писал, почему дождливая погода выпадает именно на выходные. Как объясняют исследователи, все больше данных свидетельствует о том, что в некоторых регионах температура, количество осадков, ветер и облачность могут подчиняться недельным ритмам.