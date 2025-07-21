Жара и холодное море: какой будет погода в Украине в ближайшие дни и что такое апвеллинг, — Диденко

В ближайшие дни украинцев ожидают апвеллинг на море, жара, грозовые дожди и изменения атмосферного давления. В середине недели жара несколько утихнет, однако ближе к выходным температуры снова будут расти.

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Сейчас отдыхающие на Черном море сталкиваются с неожиданным явлением — вода у побережья остается слишком холодной для купания, хотя на улице настоящая летняя жара. Причина — сезонный апвеллинг, объясняет синоптик Наталья Диденко.

Что такое апвеллинг: почему летом в море холодная вода летом в море

Апвеллинг — природное явление, которое ежегодно случается у морских берегов. Оно возникает тогда, когда ветер "сгоняет" теплую поверхностную воду вглубь моря, а снизу поднимается холодная. Такой процесс вызывает резкое снижение температуры воды и часто сопровождается появлением запаха органики.

Синоптик уверяет, что это не "цветение" воды, как некоторые думают, а результат подъема питательных веществ с глубины, которые стимулируют рост фитопланктона. Для экосистемы это полезно: вода обогащается кислородом и микроэлементами.

Погода в Украине на 22 июля: жара до +36 и грозы и грозы

Понедельник будет жарким: температура воздуха на юге, местами в центре и на востоке Украины достигнет +32...+36 градусов. В северных регионах — +28...+32 градусов. В Винницкой области ожидается немного прохладнее — до +29 градусов.

Запад Украины обойдется без аномальной жары: во вторник 22 июля термометры покажут +24...+28 градусов. В то же время именно запад первой накроют грозовые дожди, которые впоследствии распространятся на северные и центральные области. Также грозы вероятны в Одесской и Николаевской областях.

В период гроз возможны сильные ливни, шквалы и даже град. Зато на остальной территории Украины осадков не предвидится.

Погода в Киеве: жара возвращается, вечером — гроза

В столице в понедельник ожидается сухая и жаркая погода — днем около +30 градусов. Вечером до Киева дойдут грозовые дожди, возможны шквалы и сильные ливни.

Какой погода будет в середине недели

В середине недели жара несколько утихнет, однако ближе к выходным температуры снова будут расти. Горячее всего будет оставаться на юге, востоке и в Днепропетровской области — этим регионам жара пока не даст передохнуть.

Напомним, летний сезон в Одессе в разгаре, а вместе с ним выросли и цены на популярных городских пляжах. Стоимость шезлонгов, бунгало и напитков поднялась по сравнению с прошлым годом, однако отдыхающих это не останавливает — люди продолжают заполнять побережье.

По состоянию на 6 июля в Одессе открыли 29 пляжей, где можно отдыхать и плавать.