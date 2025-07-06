Пляжный сезон в Одессе в разгаре: на каких пляжах можно купаться (видео)

В Одессе и области продолжается пляжный сезон. В частности, там открыли 29 пляжных зон, где можно отдыхать и плавать. Однако людям нужно соблюдать правила безопасности

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Об открытии в Одессе и области пляжных зон рассказали в областной военной государственной администрации.

"Несмотря на все, в Одесской области продолжается оздоровительный сезон! Одесская ОГА уже согласовала открытие 29 пляжных зон, из них 27 — в Одессе", — говорится в сообщении.

Где в Одессе можно купаться: перечень пляжей

"Итака"

Инклюзивный пляж "Безмеж"

Буфет на Малом Фонтане

"Гранд Петтин"

"Куба"

Пляж "Калетон"

Муниципальный пляж "Чайка"

"Сигал Бич№

Муниципальный пляж "Курортный"

"Паблик"

"Андерхилл"

"Либерти"

"Ибица"

"Варадеро"

"Кораблик"

"Киви"

5 участков "Соло Бич"

Пляж "Кокос"

"Кокос-Курортный"

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"

Ланжерон

Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)

Также по состоянию на 6 июля известно об официальном открытии пляжного участка в Измаильском районе Одесской области, а именно — поселке Приморском. В частности, открыт центральный городской пляж в Черноморске.

В то же время в ОГА сообщили, что перечень пляжей, на которых можно отдохнуть в Одессе, будет дополняться по мере прохождения проверок. Ранее глава администрации Олег Кипер заявлял, что во время пляжного сезона 2025 года в Одессе могут открыть вдвое больше пляжей, чем в 2024 году.

В соцсетях уже публикуют видео заполненных пляжей в Одессе. В частности, на одном из роликов показали пляж Ланжерон, на котором видно немало людей.

Отдых в Одессе: какие действуют правила безопасности

Отдыхающим на море в Одессе стоит знать о некоторых правилах безопасности. Пребывание людей возле моря запрещено в случаях, когда:

объявлена воздушная тревога;

во время шторма от 2 баллов;

при обнаружении подозрительных предметов;

в темное время суток — с 20:00 до 08:00 часов.

Купаться в Одессе разрешено исключительно в пределах установленных зон.

Сейчас продолжается проверка других пляжных зон соответствующими службами. Только когда их проинспектируют и признают их безопасными для отдыха, они будут включены в официальный перечень зон, где разрешено отдыхать.

Напомним, в Киеве продолжает действовать решение Совета обороны города, согласно которому в столице не открывают купальный сезон, а жителям не рекомендуют посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

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