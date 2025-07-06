Пляжный сезон в Одессе в разгаре: на каких пляжах можно купаться (видео)
В Одессе и области продолжается пляжный сезон. В частности, там открыли 29 пляжных зон, где можно отдыхать и плавать. Однако людям нужно соблюдать правила безопасности
Об открытии в Одессе и области пляжных зон рассказали в областной военной государственной администрации.
"Несмотря на все, в Одесской области продолжается оздоровительный сезон! Одесская ОГА уже согласовала открытие 29 пляжных зон, из них 27 — в Одессе", — говорится в сообщении.
Где в Одессе можно купаться: перечень пляжей
- "Итака"
- Инклюзивный пляж "Безмеж"
- Буфет на Малом Фонтане
- "Гранд Петтин"
- "Куба"
- Пляж "Калетон"
- Муниципальный пляж "Чайка"
- "Сигал Бич№
- Муниципальный пляж "Курортный"
- "Паблик"
- "Андерхилл"
- "Либерти"
- "Ибица"
- "Варадеро"
- "Кораблик"
- "Киви"
- 5 участков "Соло Бич"
- Пляж "Кокос"
- "Кокос-Курортный"
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
- Ланжерон
- Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)
Также по состоянию на 6 июля известно об официальном открытии пляжного участка в Измаильском районе Одесской области, а именно — поселке Приморском. В частности, открыт центральный городской пляж в Черноморске.
В то же время в ОГА сообщили, что перечень пляжей, на которых можно отдохнуть в Одессе, будет дополняться по мере прохождения проверок. Ранее глава администрации Олег Кипер заявлял, что во время пляжного сезона 2025 года в Одессе могут открыть вдвое больше пляжей, чем в 2024 году.
В соцсетях уже публикуют видео заполненных пляжей в Одессе. В частности, на одном из роликов показали пляж Ланжерон, на котором видно немало людей.
Отдых в Одессе: какие действуют правила безопасности
Отдыхающим на море в Одессе стоит знать о некоторых правилах безопасности. Пребывание людей возле моря запрещено в случаях, когда:
- объявлена воздушная тревога;
- во время шторма от 2 баллов;
- при обнаружении подозрительных предметов;
- в темное время суток — с 20:00 до 08:00 часов.
Купаться в Одессе разрешено исключительно в пределах установленных зон.
Сейчас продолжается проверка других пляжных зон соответствующими службами. Только когда их проинспектируют и признают их безопасными для отдыха, они будут включены в официальный перечень зон, где разрешено отдыхать.
Напомним, в Киеве продолжает действовать решение Совета обороны города, согласно которому в столице не открывают купальный сезон, а жителям не рекомендуют посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.
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