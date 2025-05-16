Пляжный сезон в Киеве 2025: можно ли будет плавать в Днепре летом

В Киеве продолжает действовать решение Совета обороны города, согласно которому в городе не открывают купальный сезон, а жителям не рекомендуют посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

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Об этом сообщили на официальном портале Киева.

Как говорится в сообщении, ограничения ввели для безопасности в условиях военного положения. В случае воздушной тревоги пребывание большого количества людей на пляжах может затруднить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни. Именно поэтому, как и в предыдущие годы, отдых на пляжах остается нежелательным.

В то же время специалисты продолжают сезонные работы, чтобы поддерживать порядок и санитарное состояние территорий вблизи водоемов. В частности, осуществляют уборку, санитарную обработку, лабораторные исследования качества воды, а также обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, обломков ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов.

Добавим, что в местах, где обустроены сезонные спасательные посты, в случае воздушной тревоги каждые 15 минут будут звучать объявления из громкоговорителей с призывом покинуть опасную зону.

Напомним, несмотря на обстрелы Одесской области в 2024 году местные предприниматели не отказались от приема туристов в своих отелях, на базах отдыха и кафе. У многих отсутствуют укрытия, но это не мешало им размещать отдыхающих.

Фокус также ранее писал, что в 2023 году в Одессе официально открыли сезон купания, хотя и в августе. Впрочем, во время воздушной тревоги пляжи закрывались для посетителей.