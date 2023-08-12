В Одессе официально открыли пляжи: где можно купаться отдыхающим
В ОВА отметили, что во время воздушной тревоги пляжи не будут работать, также не разрешается использование плавсредств.
В Одессе официально открыли сезон купания. В городе заработали несколько пляжей. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер 12 августа.
"Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", — проинформировал он.
Отныне одесситы и гости города смогут отдыхать на таких локациях:
- пляж "Калетон";
- инклюзивный пляж;
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана);
- пляж "Икра";
- пляж "Чайка";
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
Отмечается, что список пляжей будет дополняться по мере получения другими зонами отдыха в городе разрешений по результатам проверок.
Находиться на пляже отдыхающие смогут с 08:00 до 20:00.
В каких случаях пляжи не будут работать:
- во время воздушной тревоги;
- во время шторма;
- при обнаружении подозрительных предметов.
Что категорически запрещается:
- запрещается пребывание вне зон для купания;
- выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных.
На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.
Напомним, что в ОК "Юг" считают неуместным открытие пляжей в Одесской области до бархатного сезона.
Ранее сообщалось, что 7 августа стало известно, что в Одессе планируют открыть пляжный сезон в ближайшие выходные. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует санитарным нормам.