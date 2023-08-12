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В Одессе официально открыли пляжи: где можно купаться отдыхающим

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Фото: Pixabay | В Одессе официально заработали 6 пляжей

В ОВА отметили, что во время воздушной тревоги пляжи не будут работать, также не разрешается использование плавсредств.

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В Одессе официально открыли сезон купания. В городе заработали несколько пляжей. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер 12 августа.

"Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", — проинформировал он.

Отныне одесситы и гости города смогут отдыхать на таких локациях:

  • пляж "Калетон";
  • инклюзивный пляж;
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана);
  • пляж "Икра";
  • пляж "Чайка";
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Отмечается, что список пляжей будет дополняться по мере получения другими зонами отдыха в городе разрешений по результатам проверок.

Находиться на пляже отдыхающие смогут с 08:00 до 20:00.

В каких случаях пляжи не будут работать:

  • во время воздушной тревоги;
  • во время шторма;
  • при обнаружении подозрительных предметов.

Что категорически запрещается:

  • запрещается пребывание вне зон для купания;
  • выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных.

На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.

Напомним, что в ОК "Юг" считают неуместным открытие пляжей в Одесской области до бархатного сезона.

Ранее сообщалось, что 7 августа стало известно, что в Одессе планируют открыть пляжный сезон в ближайшие выходные. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует санитарным нормам.