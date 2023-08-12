У Одесі офіційно відкрили пляжі: де можна купатися відпочивальникам
В ОВА зазначили, що під час повітряної тривоги пляжі не працюватимуть, також не дозволяється використання плавзасобів.
У Одесі офіційно відкрили сезон купання. В місті запрацювали кілька пляжів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер 12 серпня.
"Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", — проінформував він.
Відтепер одесити та гості міста зможуть відпочивати на таких локаціях:
- пляж "Калетон";
- інклюзивний пляж;
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану);
- пляж "Ікра";
- пляж "Чайка";
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану).
Зазначається, що список пляжів буде доповнюватися по мірі отримання іншими зонами відпочинку в місті дозволів за результатами перевірок.
Перебувати на пляжі відпочивальники зможуть від 08:00 до 20:00.
В яких випадках пляжі не працюватимуть:
- під час повітряної тривоги;
- під час шторму;
- під час виявлення підозрілих предметів.
Що категоричсно забороняється:
- забороняється перебування поза межами зон для купання;
- вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних.
На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що в ОК "Південь" вважають недоречним відкриття пляжів в Одеській області до оксамитового сезону.
Раніше повідомлялося, що 7 серпня стало відомо, що в Одесі планують відкрити пляжний сезон найближчими вихідними. За словами голови Одеської ОДА Олега Кіпера, якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає санітарним нормам.