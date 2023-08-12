У Одесі офіційно відкрили пляжі: де можна купатися відпочивальникам

В ОВА зазначили, що під час повітряної тривоги пляжі не працюватимуть, також не дозволяється використання плавзасобів.

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У Одесі офіційно відкрили сезон купання. В місті запрацювали кілька пляжів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер 12 серпня.

"Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", — проінформував він.

Відтепер одесити та гості міста зможуть відпочивати на таких локаціях:

пляж "Калетон";

інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж "Ікра";

пляж "Чайка";

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Зазначається, що список пляжів буде доповнюватися по мірі отримання іншими зонами відпочинку в місті дозволів за результатами перевірок.

Перебувати на пляжі відпочивальники зможуть від 08:00 до 20:00.

В яких випадках пляжі не працюватимуть:

під час повітряної тривоги;

під час шторму;

під час виявлення підозрілих предметів.

Що категоричсно забороняється:

забороняється перебування поза межами зон для купання;

вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних.

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що в ОК "Південь" вважають недоречним відкриття пляжів в Одеській області до оксамитового сезону.

Раніше повідомлялося, що 7 серпня стало відомо, що в Одесі планують відкрити пляжний сезон найближчими вихідними. За словами голови Одеської ОДА Олега Кіпера, якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає санітарним нормам.