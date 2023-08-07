Попри небезпеку: в Одесі відкриють пляжний сезон під час війни

Усі пляжі повинні бути обладнаними захисними сітками, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та укриттями. РВА потрібно подати акти про готовність пляжів до 10 серпня.

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В Одесі планують відкрити пляжний сезон вже цими вихідними. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram.

"Відкриваємо море до оксамитового сезону. Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі", — сказав Олег Кіпер.

З його слів, нині якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає санітарним нормам. У результаті чого було підписане розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі Одещини.

Проте до початку сезону всі пляжу повинні бути обладнаними захисними сітками, аби унеможливити потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та укриттями поблизу.

Кіпер зазначив, що Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА повинні провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА до 17:00 10 серпня.

"Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі у світі пляжі", — додав Олег Кіпер

Нагадаємо, у червні директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін заявив, що курортний сезон в Одесі неможливо відкрити. Адже через підрив дамби Каховської ГЕС знизилась солоність води в Чорному морі. Ця проблема вплинула на екологію всього регіону. У результаті чого він не рекомендував купатися, рибалити та вживати морепродукти. Він попередив, що токсичні речовини продовжуватимуть накопичуватися на морському дні ще не один рік.

У липні 2022 року на одному з пляжів Одеської області молодик підірвався на міні у свій день народження. Він вирішив покупатися в морі, попри всі заборони. Зокрема, йому відірвало голову через вибух.