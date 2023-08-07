Несмотря на опасность: в Одессе откроют пляжный сезон во время войны

Все пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и укрытиями. РВА нужно подать акты о готовности пляжей до 10 августа.

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В Одессе планируют открыть пляжный сезон уже в эти выходные. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram.

"Открываем море к бархатному сезону. Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе", — сказал Олег Кипер.

По его словам, сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует санитарным нормам. В результате чего было подписано распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи Одесской области.

Однако до начала сезона все пляжа должны быть оборудованы защитными сетками, чтобы исключить попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкого вещания и укрытиями поблизости.

Кипер отметил, что Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РГА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОГА до 17:00 10 августа.

"Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", — добавил Олег Кипер

Напомним, в июне директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин заявил, что курортный сезон в Одессе невозможно открыть. Ведь из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС снизилась соленость воды в Черном море. Эта проблема повлияла на экологию всего региона. В результате чего он не рекомендовал купаться, рыбачить и употреблять морепродукты. Он предупредил, что токсичные вещества будут продолжать накапливаться на морском дне еще не один год.

В июле 2022 года на одном из пляжей Одесской области молодой человек подорвался на мине в свой день рождения. Он решил искупаться в море, несмотря на все запреты. В частности, ему оторвало голову из-за взрыва.