Угроза высадки десанта РФ: в ВСУ объяснили, почему не открывают пляжи в Одесской области

Побережье Черного моря остается чрезвычайно опасной линией, а после срыва "зерновой сделки" Россия объявила о дополнительном минировании акватории.

Related video

Военное руководство считают неуместным открытие пляжей в Одесской области к бархатному сезону. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільному".

"Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря — это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", — сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра также добавила, что частично пляжи можно открыть, если местные власти собственными силами найдут ресурсы, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности, с учетом рекомендаций военного руководства.

Гуменюк также отметила, что серьезной проблемой остается вопрос с минной опасностью в Черном море. После окончания действия "зернового соглашения" россияне объявили о дополнительном заминировании водоема, и проверить достоверность этой информации военные не могут.

"Можем констатировать, что более тридцати мин с начала этого года уже вынесло на побережье в нашей зоне ответственности, а это Николаевская, Одесская и Херсонская области" — сообщила Гуменюк.

Кроме того, не полностью устранены последствия от подрыва Каховской ГЭС. Мусор может залегать на глубине, или среди дрейфующих в море островов мусора, что также представляет опасность для людей.

7 августа стало известно, что в Одессе планируют открыть пляжный сезон в ближайшие выходные. По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует санитарным нормам. Пляжи планируют оборудовать защитными сетками, чтобы исключить попадание мин. Кроме того, местные власти должны обеспечить зоны купания наблюдательно-спасательными постами, буями, а также средствами громкого вещания и укрытиями поблизости.

При этом в конце июля глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала об очень высоком уровне опасности на побережье Черного моря из-за дрейфующих мин и боеприпасов.

Фокус писал в июле, что оккупанты не остановят ракетный террор Одессы и южных регионов Украины. В Кремле стремятся уничтожить возможность Украины по экспорту зерна.