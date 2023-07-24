Ракеты летят на Одессу. Как Украине защитить Юг от российского террора

После отмены "зерновой сделки" Россия прибегла к ракетным ударам по портовой инфраструктуре и гражданским объектам Одессы. Пропаганда уже официально заявила, что город будет уничтожен, а потом отстроен. Фокус узнавал, как защитить Одессу и когда прекратятся ракетные удары по югу Украины.

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Российская Федерация сместила акцент ракетных атак на юг Украины. В период с 17 по 23 июля на Одессу и область была совершена чуть ли не самая большая атака с начала полномасштабного вторжения. Была повреждена портовая инфраструктура, жилые дома, уничтожен урожай зерна, который находился на хранении в одном из агропромышленных предприятий региона. В ночь на 23 июля повреждены 25 памятников архитектуры, в частности, Спасо-Преображенский собор, который подчинен Московскому патриархату.

Вскоре в эфире пропагандистских шоу начали обсуждать, какие города Украины необходимо уничтожить. Одессу называли одним из них. Для большего психологического эффекта в студию пригласили бывшего народного депутата, одессита Игоря Маркова. Напомним, Маркову сообщено о подозрении в государственной измене. По поводу Одессы было сказано, что город "разрушат, а потом снова отстроят".

Когда пройдет заседание Совета Украина-НАТО по вопросам ракетных обстрелов Одессы

Начало ракетных атак на Одессу совпало с окончанием так называемой зерновой сделки с РФ. В ответ на инициативу украинской стороны продолжить перевозить зерно без участия Москвы Кремль начал уничтожать портовую инфраструктуру юга Украины.

В ответ на ракетный терроризм президент Владимир Зеленский попросил срочно созвать заседание новосозданного Совета Украина-НАТО. С соответствующей инициативой он обратился к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу. Известно, что встреча запланирована на среду, 26 июля. Она пройдет в формате консультаций на уровне послов стран-членов. Ожидается обсуждение транспортировки украинского зерна через Черное море.

Российский ракетный удар по Одессе разрушил Спасо-Преображенский собор, который подчинен Московскому патриархату Фото: Одесский городской совет

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, таким ракетным террором РФ хочет полностью лишить Украину возможности выхода к Черному морю.

"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион — это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предупредить и нейтрализовать международные усилия по восстановлению функционирования "зернового коридора". По кремлевскому плану, должны быть созданы искусственные условия угрозы голода, прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы", — написал Данилов на странице в Facebook.

Ракетный террор: пойдет ли Кремль пойдет на эскалацию в Черном море

Опрошенные Фокусом аналитики отмечают, что Россия не остановит ракетный терроризм Одессы и южных регионов страны из-за созыва заседания Совета Украина-НАТО. Наоборот, это повлечет еще большую конфронтацию в регионе. Напомним, после вступления в Альянс Финляндии и Швеции РФ потеряет свое влияние в Балтийском море. Украина также инициировала переговоры о превращении Черного моря в море НАТО.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, главной задачей ракетных ударов по Одессе является попытка Кремля уничтожить возможность Украины по экспорту зерна. По его словам, именно торговля зерном остается единственной доступной на сегодня возможностью пополнять доход страны.

"Когда работала так называемая "зерновая сделка", в Одессе установили ЗРК NASAMS, которые прикрывали портовую инфраструктуру и город. Сейчас город защищен, но не настолько. Сейчас цель РФ — разрушить экспортный потенциал Украины. По большому счету, именно зерно — единственный источник доходов для Украины, поэтому нас хотят лишить этой возможности", — говорит Кочетков Фокусу.

Комплексы ПВО NASAMS прикрывали портовую инфраструктуру и город Одесса Фото: Flickr

Вместе с тем, Кочетков предполагает, что российские ракеты не были намеренно выпущены по городским объектам, таким как Дом ученых или Спасо-Преображенский собор. Россияне хоть и модернизировали свои ракеты, частично улучшили точность, но все равно те летят, куда угодно. По его мнению, заявления об уничтожении Одессы не имеют под собой какого-то основания, это скорее заявления для заявлений — мол, мы разрушим, потом отстроим.

Не только "Калибры". Какие ракеты остались у РФ для массовых залпов и сколько их

По сообщению Командования Воздушных сил ВСУ, Одессу атаковали по меньшей мере пятью видами крылатых ракет — это "Калибры", сверхзвуковые противокорабельные П-800 "Оникс" и Х-22, а также баллистические "Искандер-М" и "Искандер-К". Именно со сверхзвуковыми и баллистическими ракетами у отечественной ПВО возникают наибольшие трудности.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, сейчас происходит развертывание и совершенствование системы ПВО вокруг южных портов.

"Если говорить об Одессе, то порт фактически расположен в самом сердце города. И особенность географическая такова, что все, что будет лететь в порт и не будет попадать в него, будет дальше перелетать, в частности, в историческую часть города", — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Военный аналитик Петр Черник уверен, что Кремль не остановится в своем желании полностью уничтожить портовую инфраструктуру Украины . Единственное, что его может временно задержать — это необходимость выработки новых ракет, необходимых для ударов. По его подсчетам, каждый раз РФ собирает 80-200 ракет перед началом террора.

"У них есть возможность производить ракеты Х-101, Х-47М2 "Кинжал", а также ракеты среднего радиуса действия — Х-59 до 300 км и Х-31 до 160 км. Потенциал совокупно где-то 60-80 единиц крылатых ракет в месяц. Х-22 они уже не могут производить, поэтому надо ждать, когда они закончатся. По моим подсчетам, РФ еще имеет около 50 этих ракет", — говорит Фокусу Черник.

У Российской Федерации заканчиваются сверхзвуковые ракеты Х-22, а производить новые она не может

Эксперт отмечает, что наиболее действенными против таких ракет являются зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS. Но надо ждать, пока наши западные партнеры поставят нам дополнительные комплексы. Кроме того, свои результаты должны дать действия Запада против цепей поставок электронных комплектующих и микросхем, которые РФ сумела выстроить.

Однако сейчас Россия продолжает изготавливать свои ракеты. В начале мая 2023 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что россияне в состоянии изготавливать около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 — 35 единиц, "Кинжалов" — две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" — пять единиц.

"Очень сложно бороться с этими схемами в современном мире, где электроника является свободным товаром. Кремлю удалось построить свои цепочки — как получать необходимые компоненты через другие страны и более 20-30 фирм-прокладок. Это дольше и дороже, но они получают необходимые детали", — говорит Черник.

По информации Кочеткова, дополнительные комплексы ПВО могут быть развернуты в Одессе через месяц, раньше ждать не стоит. Это будут как новые комплексы, так и те, что уже находятся в Украине на боевом дежурстве.

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