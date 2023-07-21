Удары по Одессе: Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна, — ISW

В Кремле, как отметили аналитики, могут испортить отношения со странами, которые зависят от поставок зерна из Украины.

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Россия пытается показать, что Черноморская зерновая инициатива без нее невозможна, а Западу нужно пойти на уступки перед Кремлем. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 20 июля говорится, что Россия продолжает наносить удары по украинским портам, хранилищам зерна, а также угрожает атаковать гражданские суда в Черном море. В Кремле не единожды использовали риторику эскалации. Российские политики считают, что угрозы будут иметь сдерживающий эффект на активность кораблей в Черном море и смогут создать условия, которые будут сравнимы с полной блокадой украинских портов в начале полномасштабного вторжения.

"Украина собирает большую часть своего урожая в июле-августе, и удары России по украинской портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше осложнить способность Украины освободить место для зерна нового урожая", — отметили аналитики.

Также эксперты отметили, что такие действия РФ могут негативно сказаться на ее отношениях со странами, которые зависят от поставок зерна из Украины. Более того, именно такие страны являются "целевой аудиторией" Кремля.

"Кремль готов использовать военно-морские силы и средства высокоточного оружия для решения насущных экономических проблем, а не для операций в Украине", – добавили в аналитики.

Напомним, что СМИ сообщали, что РФ хочет подорвать экономику Украины, так как проигрывает войну. По словам британского аналитика Сидхарта Каушала, Россия хочет нанести ущерб экономике Украины и освободиться от западных санкций. На войне она уже "споткнулась".

Также разведка Великобритании сообщала, что Черноморский флот окажется в опасности после выхода РФ из зерновой сделки. По информации аналитиков, Кремль давно принял решение прекратить соглашение, однако сейчас выдумывает новые причины, почему "пришлось" пойти на этот шаг. Будущие блокадные операции с их стороны могут иметь последствия.