"Демонстрация слабости": РФ хочет подорвать экономику Украины, так как проигрывает войну, — NYT

По словам британского аналитика, Россия хочет нанести ущерб экономике Украины и освободиться от западных санкций. На войне она уже "споткнулась".

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Россия хочет подорвать экономику Украины, так как не может достигнуть своих целей военным путем. Об этом заявил научный сотрудник морской мощи Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал изданию The New York Times.

По его словам, РФ хочет освободиться от санкций Запада, но не расширять войну, с которой и так уже не справляется.

"Основная цель русских — подорвать украинскую экономику, и если бы они могли сделать это без единого выстрела, они были бы в восторге", — сказал эксперт.

Издание пишет, что некоторые аналитики считают, что широкомасштабные боестолкновения в Черном море маловероятны.

"Можно сказать, что это демонстрация слабости в более широком стратегическом смысле этого слова, верно? Необходимость сосредоточиться на таких вещах, как разрушение экономики Украины, отражает тот факт, что они (россияне, — ред.) не могут продвигаться так, как они думали", — сказал Каушал.

В материале говорится, что некоторые эксперты также уверены, что РФ использует угрозы атак по коммерческому судоходству для повышения страховых взносов. В Кремле надеются, что что финансовые трудности остановят поставки зерна и заставят Запад пойти на уступки в отношении некоторых санкций.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался об экспорте зерна из Украины. Он отметил, что Россия "одним выстрелом убила двух зайцев", заявив о выходе из "зерновой сделки". Он рассказал, почему это выгодно Москве.

Также разведка Великобритании сообщала, что Черноморский флот окажется в опасности после выхода РФ из зерновой сделки. По информации аналитиков, Кремль давно принял решение прекратить соглашение, однако сейчас выдумывает новые причины, почему "пришлось" пойти на этот шаг. Будущие блокадные операции с их стороны могут иметь последствия.