Чтобы наладить "более тесную" связь: США планируют сотрудничать с российским "Газпромом", — Bloomberg

Речь идет о глобальных экономических проектах, которые Белый дом может реализовать в попытках достичь мирного соглашения между РФ и Украиной. Определенные шаги в этом направлении уже состоялись.

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Президент России Владимир Путин не спешит заключать соглашение о временном перемирии на 30 дней с Украиной, выдвигая ряд нюансов и утверждая, что РФ готова только к "долговременному миру". В попытках достичь собственных целей глава Кремля пытается затянуть процесс заключения мира, тем самым подталкивая Белый дом к новым шагам навстречу. В то же время в США уже готовятся к новым попыткам налаживания "более тесной" связи с Кремлем, среди которых — сотрудничество с российским энергетическим гигантом "Газпромом". Об этом сообщило издание Bloobmerg 13 марта.

"США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО "Газпром" над глобальными проектами, что является шагом к налаживанию более тесных связей с Кремлем в попытке заключить мирное соглашение", — пишет издание со ссылкой на российских и европейских чиновников.

Определенные шаги в достижении этого сотрудничества между сторонами уже состоялись, утверждают в Bloobmerg. Однако пока открытой информации о том, кто ведет переговоры по этому вопросу, у журналистов нет. Так же неизвестно, участвует ли непосредственно администрация Дональда Трампа в налаживании такого сотрудничества.

По данным издания, обсуждение сотрудничества с "Газпромом" пока находятся на начальных стадиях.

Глава Кремля Владимир Путин тем временем в своих заявлениях намекает о возможном экономическом сотрудничестве между США и Россией. Об этом он говорил в частности во время своего брифинга в Москве 13 марта. Да и сам Дональд Трамп 25 февраля в своих соцсетях писал о "важных переговорах" по экономическому сотрудничеству с Кремлем, однако деталей не сообщал.

Вместе с тем, в Белом доме не продлили действие исключения из санкционного режима по генеральной лицензии на покупку российской нефти. Таким образом США сделали невозможным "лазейку" для российских банков, которые обрабатывали платежи из Европы за продажу нефтяных ресурсов. Об этом Фокус узнавал 13 марта.

Ранее Дональд Трамп угрожал Кремлю масштабными санкциями в попытках посадить Россию за стол переговоров и прекратить огонь. Об этом стало известно 7 марта.