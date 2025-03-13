Щоб налагодити "тісніший" зв'язок: США планують співпрацювати з російським "Газпромом", — Bloomberg

Йдеться про глобальні економічні проєкти, які Білий дім може реалізувати у намаганнях досягти мирної угоди між РФ та Україною. Певні кроки у цьому напрямі вже відбулися.

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Президент Росії Володимир Путін не поспішає укладати угоду про тимчасове перемир'я на 30 днів із Україною, висуваючи низку нюансів та стверджуючи, що РФ готова лише до "довготривалого миру". У спробах досягнути власних цілей очільник Кремля намагається затягнути процес укладення миру, тим самим підштовхуючи Білий дім до нових кроків назустріч. Водночас у США вже готуються до нових спроб налагодження "тіснішого" зв'язку із Кремлем, серед яких — співпраця із російським енергетичним гігантом "Газпромом". Про це повідомило видання Bloobmerg 13 березня.

"США вивчають можливості співпраці з енергетичним гігантом ПАТ "Газпром" над глобальними проєктами, що є кроком до налагодження тісніших зв'язків з Кремлем у спробі укласти мирну угоду", — пише видання із посиланням на російських та європейських чиновників.

Певні кроки у досягненні цієї співпраці між сторонами вже відбулися, стверджують у Bloobmerg. Однак наразі відкритої інформації щодо того, хто веде переговори щодо цього питання, у журналістів немає. Так само невідомо, чи бере участь безпосередньо адміністрація Дональда Трампа у налагодженні такої співпраці.

За даними видання, обговорення співпраці із "Газпромом" поки що перебувають на початкових стадіях.

Очільник Кремля Володимир Путін тим часом у своїх заявах натякає про можливу економічну співпрацю між США та Росією. Про це він говорив зокрема під час свого брифінгу у Москві 13 березня. Та й сам Дональд Трамп 25 лютого у своїх соцмережах писав про "важливі переговори" щодо економічної співпраці із Кремлем, однак деталей не повідомляв.

Разом із тим, у Білому домі не продовжили дію виключення із санкційного режиму щодо генеральної ліцензії на купівлю російської нафти. У такий спосіб США унеможливили "лазівку" для російських банків, що обробляли платежі із Європи за продаж нафтових ресурсів. Про це Фокус дізнавався 13 березня.

Раніше Дональд Трамп погрожував Кремлю масштабними санкціями у спробах посадити Росію за стіл переговорів та припинити вогонь. Про це стало відомо 7 березня.