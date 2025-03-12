"Демонтаж" влади та мир не раніше 2026 року: РФ готує жорстку переговорну позицію, — WP

Також Росія відкидає присутність іноземних миротворців в Україні, прагне "демілітаризації південних регіонів", зокрема Одещини, та створення "буферної зони" у північно-східній частині України.

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Кремль практично нівелює ідею президента США Дональда Трампа про досягнення миру в Україні впродовж 100 днів, готуючись до "врегулювання українського питання" не раніше 2026 року. До того ж Росія може вимагати "цілковитого демонтажу" чинної української влади. До такої думки дійшли кореспонденти видання The Washington Post 12 березня за даними документа, написаного у лютому цього року московським аналітичним центром.

Аналітичний центр, про який йдеться, близький до ФСБ Росії, а сам документ, суть якого оприлюднили журналісти, містить "максималістські" вимоги до України та США, які Кремль може висунути під майбутніх мирних переговорів.

Серед головних тез, викладених у документі, наступні:

Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України;

мирне рішення "українського питання" не може відбутися раніше 2026 року;

будь-який план відправлення миротворців до України відкидається;

поділ шляхом створення "буферної зони" на кордоні України та Росії, у північно-східній частині України;

демілітаризація південних регіонів України, зокрема Одеської області;

цілковитий "демонтаж" чинної української влади;

визнання контролю РФ над усіма захопленими територіями України.

Також документ описує шляхи, за допомогою яких Росія могла б посилити свою позицію на переговорах шляхом загострення напруженості між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом. Згадано там і про "російські корисні копалини" з окупованих територій України, зокрема з Донбасу, які планує запропонувати Кремль Білому дому.

Офіційна позиція Кремля наразі ж полягає у тому, щоб не йти на перемир'я, аби не дати Україні переозброїтися. Тим часом у Білому домі сподіваються примусити Росію до укладення перемир'я.

Водночас Росія може прагнути у будь-який спосіб "затягнути" процес укладення домовленостей щодо припинення вогню, як дізнавався Фокус 12 березня. При цьому Путін може погодитися на перемир'я строком на 30 днів.

Упродовж часу, що має Росія до укладення перемир'я на 30 днів, вона може значно посилити наступ на фронті та атаки по українських містах, як вважають експерти.